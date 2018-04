JAKARTA - Maxime Bouttier berperan sebagai seorang rocker yang bernama Ando dalam film terbarunya yang berjudul The Perfect Husband. Untuk totalitas memainkan karakter tersebut, kekasih Prilly Latuconsina ini rela memakai eye liner pada matanya.

Hal itu dilakukannya untuk mencontoh sosok musisi rocker yang dikaguminya, yakni Ozzy Osbourne. Maxime Bouttier yang memang memiliki grup band beraliran rock, berharap bisa berpenampilan seperti idolanya tersebut saat sedang tampil.



"Well keseharian sih enggak. Soalnya aku tuh enggak pasang eye liner seperti itu. Aku tuh enggak bertampil seperti itu, enggak pakai celana kulit. Aku enggak pernah pasang seperti itu. Cuma aku terinspirasi sama Ozzy Osbourne dan My Chemical Romance," ujar Maxime Bouttier saat ditemui di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 5 April 2018.



"Aku suka banget sama orang yang bisa tampil seperti itu pas manggung. Jadi aku memang kepengin juga sih one day waktu aku manggung mungkin lagi ada occasion yang Halloween mungkin akan bertampil seperti ini. Mungkin sangat beda dengan karakter sendiri sih, aku enggak seperti itu," lanjutnya.





Namun, pria berdarah Perancis ini mengaku tidak memiliki banyak atribut yang kerap digunakan oleh seorang rocker. Ia hanya mempunyai beberapa gelang yang terkadang dipakainya dan celana kulit



"Segi fashion enggak. Mungkin gelang-gelang aku kadang-kadang pakai. Mungkin celana kulit aku punya celana kulit tapi kepanasan di Indonesia enggak bisa pakai itu. Jadi aku beli sudah enggak dipakai," ungkap Maxime Bouttier.

Terlepas dari tidak memilili atribut yang mencerminkan seorang rocker, Maxime Bouttier tetap menikmati karirnya sebagai salah satu anak band rock. Ia merasa bisa menyalurkan emosi yang selama ini dipendam dan bakatnya dalam bermain alat musik.



"Keseruannya bisa ngeluarin emosi sih. Soalnya semua orang itu punya emosi yang tertutup kan. Dan menurut aku kalau dari rock itu bisa dibukain. Sebenarnya semua musik sih. Bukan cuma rock saja. Tapi kalau rock itu karena aku main gitar dan aku main drum sedikit, jadi nulis musiknya itu masuk dengan emosi aku. Jadi sangat menyenangkan sih. Dan juga rock will never die," tutupnya.

(edi)