SEOUL – Bintang Healer, Park Min Young, akhirnya mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama terbaru tvN, What’s Wrong with Secretary Kim?. Dengan konfirmasi tersebut, maka Park Min Young akan beradu akting dengan aktor Fight for My Way, Park Seo Joon.

Sumber dari Ben Factory, rumah produksi yang menggarap What’s Wrong with Secretary Kim? mengatakan bahwa Park Min Young akan berperan sebagai Kim Mi So, sang sekretaris legendaris. Diceritakan, Sekretaris Kim telah bekerja untuk Lee Young Joon (Park Seo Joon), pewaris kekayaan Grup Yoo Il, selama 9 tahun.

Hubungan keduanya berubah, ketika suatu hari Sekretaris Kim mendatangi Lee Young Joon dan menyerahkan surat pengunduran diri. Hal itu membuat Lee stress, karena dengan kecantikannya Sekretaris Kim kesohor sebagai sosok yang kompeten. Dia akan melakukan apapun untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya.

“Kami percaya, kedua aktor, baik Park Min Young maupun Park Seo Joon, akan mampu menampilkan chemistry manis mereka melalui drama ini,” ungkap sumber tersebut.

Serial What’s Wrong with Secretary Kim? akan menjadi proyek terbaru Park Min Young setelah pertengahan 2017 bermain dalam Queen for Seven Days. Park Min Young mulai mencuri perhatian pencinta drama Korea lewat aktingnya dalam serial sejarah arahan Kim Won Seok, Sungkyunkwan Scandal.

Dalam drama tersebut, dia beradu akting dengan tiga aktor tampan sekaligus: Song Joong Ki, Park Yoo Chun, dan Yoo Ah In. Setahun kemudian, dia beradu akting bersama Lee Min Ho dalam City Hunter, yang berujung cinta lokasi.

Dua karya terbaik Park Min Young lainnya adalah saat dia berakting bersama Ji Chang Wook dalam Healer pada awal 2015 dan saat berlakon sebagai jaksa dalam Remember. Namun What’s Wrong with Secretary Kim? akan menjadi drama komedi romantis perdana Park Min Young.

“Park Min Young telah membuktikan kualitas aktingnya dalam setiap proyek yang dikerjakan. Karena itu, kami yakin, dia akan mampu menghidupkan karakter Kim Mi So,” imbuh staf produksi Ben Factory.

