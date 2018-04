JAKARTA - The Next Boy/Girl Band Season 2 kini sampai pada episode keenam, Kamis 5 April 2018. Serupa dengan episode sebelumnya, pada episode ini para kontestan dan hotseatrs kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Pada episode ini terdapat dua hotseaters dari tim boys dan satu hotseaters dari tim girls yang harus rela digantikan posisinya dengan kontestan baru.

Episode ini dibuka oleh penampilan hotseaters tim boys yang membawakan mash up tiga lagu Charlie Puth yaitu How Long, Attantion dan See You Again. Dengan formasi baru, tim boys mampu membuat para juri terkesima.

Para juri juga merasa puas dan sangat menikmati penampilan ini. Bahkan Denada harus mengakui jika minggu kemarin ia salah dalam memberikan penilaian. Sebelumnya, Denada memprediksikan bahwa kedepannya penampilan dari tim boys tidak akan menyatu.

"Saya harus gentle mengakui kalo saya salah. Minggu kemarin saya bilang penampilan kedepan kalian enggak ngeblend dan sekarang saya salah," ujar Denada.

Setelah penampilan dari hotseaters tim boys, tiba untuk kontestan batch satu memamerkan kebolehannya. Batch ini terdiri dari tiga orang pria yang berusaha merebut kursi hotseaters tim boys. Ketiganya yaitu Aldi, Nanda dan Pudin.

Takdir baik datang kepada Aldi yang membawakan lagu Semua utntuk Cinta. Ia berhasil menduduki kursi hotseater tim boys dan menggeser posisi Husein. Berbeda dengan Aldi, Nanda dan Pudin harus tersisih di babak live singing.

Penampilan dari batch satu kemudian di susul oleh penampilan hotseaters tim girls yang berusaha mempertahankan posisinya. Dengan membawakan lagu Side to Side, para juri menilai penampilan tim girls mengalami penurunan performa dari minggu sebelumnya.

Setelah hotseaters dari tim girl menunjukan performanya, kini giliran batch dua yang siap untuk merebut kursi hotseaters tim girls. Batch ini mengantarkarkan Nadya dan Agnes hanya sampai tahap live singing. Berbeda dengan mereka, Sherine harus berhenti langkahnya di tahap lypsinc.

Giliran batch tiga yang berkesmpatan menunjukkan kebolehannya. Dengan membawakan lagu Menghujam Jantungku, Aji yang merupakan kontestan di batch ini berhasil menggeser posisi Yehuda, hotseater asal Denpasar. Berbeda dengan Aji, kontestan Idham harus tersisih di tahap live singing, sedangkan Chandra harus menghentikan langkahnya di tahap lypsinc.

Setelah para kontestan di batch empat menunjukkan kebolehannya, akhirnya terpilihlah Dinda sebagai salah satu hotseaters baru di tim girls. Dengan kemampuan yang tak tertandingi, Dinda mampu menggeser posisi Laumi. Berbeda dengan Dinda, Mora dan Nana harus menerima jika mereka tersisih di tahap live singing.

Pada batch terakhir dalam episode ini, tak satupun kontestan berhasil untuk merebut kursi hotseater. Fatur dan Aristo harus puas hanya mencapai tahap live singing, sedangkan Yoko tersisih di tahap lypsinc.

Dengan demikian, maka di akhir episode 6 ini hotseaters tim girl terdiri dari Dinda, JC, Maya, Licya, Zinnia, Edillion dan Salwa. Sementara itu hotseaters tim boys terdiri dari Ivan, Aji, Jo, Adith, Ricky, Fauzan, dan Aldi. Mereka semua akan tampil pada The Next Boy/Girl Band Season 2 episode mendatang.

