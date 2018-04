Jodoh itu unik... Seringkali yang dikejar-kejar menjauh. Yang tak sengaja,mendekat. . Yang seakan sudah pasti menjadi ragu. Yang awal nya diragukan menjadi pasti. . Yang selalu di impikan, tak berujung pernikahan. Yang tak pernah dipikirkan, bersanding dipelaminan. . Maka, Jodoh itu bukan masalah seberapa lama kamu mengenalnya. . Tapi, Seberapa yakin kau pada Nya, Seberapa ikhlas saat kau gagal mendapatkannya, lalu digantikan dengan yang lebih baik menurut versi Nya.... . . #weddingday #weddingstory #makeupbybelinanggia #concettawedding #riaspengantin #riaspengantinbandung #inspirasipengantin #pengantinindonesia #pengantinantarnegara #austriaindonesia

