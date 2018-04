JAKARTA - Umumnya seorang selebriti tidak bisa dipisahkan dengan make up. Selebriti dan make up selayaknya dua sisi mata uang. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi artis cantik Putri Marino. Putri mengakui jika dirinya tidak suka menggunakan make up.

Ketidaksukaan menggunakan make up diungkapkan Putri ketika ditemui di suatu acara. Selama ini, Putri memang terlihat jarang sekali mengenakan make up lantaran ia memang tidak suka. Menurut Putri, menjadi diri sendiri merupakan hal yang paling penting.

"Kalau menurut aku sih ya menjadi diri sendiri itu yang paling penting. Gimana kamu menjadi seorang perempuan, menurut aku yang paling penting adalah kamu tampil di depan orang ataupun tampil untuk diri kamu sendiri senyaman kamu. Jangan pernah berkespektasi bahwa ingin menjadi orang lain atau aku harus menyenangkan orang lain agar orang senang melihat kita. Aku sendiri memang suka tampil enggak pakai make up," ujar Putri seperti dilansir Go Spot, Rabu 4 April 2018.

Putri menambahkan bahwa seorang wanita harus percaya diri dengan tampil seperti yang ia mau. Selayaknya Putri yang tampil tanpa make up karena itu membuatnya nyaman.

"Jadi seorang perempuan memang harus percaya diri sendiri dan memang harus tampil seperti apa yang kita mau. Kamu suka make up, maka kamu pakai make up. Kalau kamu enggak suka make up yaudah kamu engga usah pakai make up,” tambah Putri.

Jadilah diri sendiri. Barangkali hal itu yang ingin dikatakan Putri termasuk dalam urusan make up. Jangan mau memakai make up untuk kepentingan orang lain. Apalagi jika make up tersebut tidak sesuai dengan kepribadian serta kenyamanan diri sendiri.

Sejak pernikahan Chicco Jerikho dan Putri Marino publik baru menyadari bahwa ada juga selebriti yang tidak selalu menggunakan make up. Ketika itu paras Putri Marino sang mempelai wanita hanya dilapisi make up tipis saja. Penampilan wanita berdarah Inggris-Indonesia ini kala itu nampak sangat sederhana dan bersahaja. Penampilan itu memang sengaja dipilih Putri karena memang itulah karakter yang disukainya.

(edi)