LOVE! Don’t miss this! Soooo cool! 👉🏼 the new version of “SELAMAT PAGI” by RAN featuring our lead child actresses @maishakanna & @lilli_queenb Music Video by Sakti Marendra 😍 Our 1st Single of OST Kulari Ke Pantai 😎 — Yuk tonton dan jadi yang pertama kali menikmati serunya alam imajinasi anak-anak bareng RAN @RanForYourLife yang menyanyikan lagu “Selamat Pagi” bareng dua aktor cilik pemeran utama film #KulariKePantai, yaitu Maisha Kanna dan Lil’li Latisha. Eksklusif di YouTube channel @TrinityOptima & @milesfilms sekarang juga! Ini ya linknya 👇🏻👇🏻👇🏻 www.youtube.com/milesfilms www.youtube.com/vctrinity Sutradara: @saktimarendra Lagu SELAMAT PAGI dari Album OST #KulariKePantai merupakan kerjasama Trinity Optima & Miles Music. Bisa didengarkan juga melalui Digital Streaming Provider di https://lnk.to/KularikepantaiRAN #KulariKePantai #FilmAnak #FilmIndonesia #FilmNasional #MilesFilms #TrinityOptimaP #MilesMusic #Soundtrack

A post shared by Mira Lesmana (@mirles) on Apr 4, 2018 at 9:58pm PDT