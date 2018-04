SEOUL – Hari ini (5/4/2018), TVN merilis beberapa foto kegiatan pembacaan skenario perdana serial About Time, yang digelar di Seoul, Korea Selatan, pada Februari silam. Dalam foto itu, terlihat para pemeran utama drama tersebut (Lee Sung Kyung dan Lee Sang Yoon), termasuk beberapa aktor veteran: Kim Hae Sook, Na Young Hee, dan Jung Dong Hwan.

Melansir Soompi, kegiatan pembacaan skenario berlangsung selama 4 jam dan interaksi antara Lee Sang Yoon dan Lee Sung Kyung terlihat begitu natural dan hangat. Staf produksi About Time mengaku, optimistis drama itu akan mampu menjadi tontonan pilihan untuk musim semi mendatang.

“Sutradara, aktor, dan skenario drama ini merupakan kombinasi yang ciamik. Kami yakin, penonton akan mampu terbius dengan kehangatan dan ceritanya yang manis,” kata staf tersebut.

Serial About Time, merupakan proyek reuni bagi Lee Sang Yoon dan sutradara Kim Hyung Sik yang pernah berkolaborasi dalam Twenty Again pada akhir 2015. Dalam drama itu, Sang Yoon akan berperan sebagai Lee Do Ha.

Lee Do Ha merupakan seorang chaebol (pewaris kekayaan) yang bekerja sebagai kepala sebuah lembaga budaya yang dikenal perfeksionis dan berkarakter dingin. Sementara Lee Sung Kyung akan melakoni karakter Choi Michaela, seorang aktris musikal yang mampu melihat sisa umur seseorang.

Menariknya, takdir di antara keduanya saling bertautan karena Lee Do Ha adalah satu-satunya orang yang mampu menghentikan kemampuan Choi melihat nasib orang lain. Namun dalam perjalanannya, kisah Do Ha dan Choi akan dihalangi Bae Soo Bong (Im Se Mi), tunangan Lee Do Ha. Bae merupakan perempuan cantik yang memiliki segalanya, kecuali cinta.

Sementara itu, aktor Lee Seo Won akan berperan sebagai Jo Jae Yoo, seorang jenius di bidang musik yang kerap menunjukkan karakter dinginnya kepada orang-orang. Aktris veteran Kim Hae Sook, akan memainkan tokoh Oh So Nyeo, asisten Chou Michaela yang sangat bisa diandalkan.

Sementara itu bintang My Golden Life, Na Young Hee, akan berlakon Jin Ra Hee, ibu Choi Michaela yang tak bertanggung jawab. Terakhir, aktor lawas Jung Dong Hwan akan berperan sebagai Lee Sun Moon, ayah Lee Do Ha.

Drama About Time akan menayangkan episode perdananya pada 21 Mei 2018, pukul 21.30 KST. Ia menggantikan slot yang ditinggalkan You Who Forgot Poetry.

