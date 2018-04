JAKARTA - Penyanyi cantik Riafinola Ifani Sari atau biasa dikenal dengan Nola Be3 rupanya telah memikirkan betul konsep konser Dongeng Tiga Naura yang akan dihelat pada 6 Oktober 2018 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Bahkan lewat konser tersebut, Nola berencana akan membuat film perjalanan konser Naura. Mengingat, konser yang bertajuk Dongeng Naura telah tiga kali digelar dengan konsep yang berbeda-beda.

Kendati demikian, sebelum membuatkan film untuk sang anak, pada konser Dongeng Tiga Naura akan terlebih dahulu mengeluarkan album teranyarnya.

"Album malah (saat konser Dongeng Tiga) jadi akan ada 5 sampai 6 lagu, eh 10 lagu baru, oh My God. Jadi The Baldys akan kembali sebagai keluarga, ada surprise juga. Neona bikin lagu baru, Naura 4 lagu, dan juga akan ada lagu remake. Terus mungkin juga rencananya perjalanan konser Dongeng Tiga di dokumentasikan dan diangkat di film," ungkap Nola Be3 saat dijumpai di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/4/2018).

(Baca Juga: Setelah 13 Tahun Vakum, Bunga Zainal Senang Bisa Main Film Lagi)

(Baca Juga: Lagunya Populer sampai ke Amerika Latin, Dipha Barus Incar Masuk Grammy)

Lebih lanjut, bila berbicara lebih soal film yang akan dibuat Nola, tentunya akan bertema realita dari konser Dongeng Naura. Dan film ini pun akan menjadi saksi perjuangan Naura dalam menapaki dunia hiburan Tanah Air.

"Jadi kayak pengin bikin reality tapi difilmkan. Karena ini bagian dari perjuangan Naura sedari kecil, jadi udah dipersiapkan dari audisi penari, pada saat dia latihan, pada saat dia dikarantina. Semuanya tuh ter-capture ada filenya, dan memang harus dibikin filmnya," lanjutnya.

Sementara itu, penyanyi 39 tahun ini juga telah memikirkan mengenai filmnya itu akan seperti apa. Lantas bayangan film seperti apakah yang telah dipikirkan oleh Nola Be3?

"Jadi kayak dulu kalau tahu Justin Bieber, pernah bikin film 'Never Say Never', atau 'This is it' ya Michael Jackson bikin filmnya. Penginnya itu bisa terjadi pada saat semuanya berlangsung barengan, jadi kebayang hecticnya banget kan, tapi momennya pada saat yang bersamaan harus dilakukan," tukasnya.

(aln)