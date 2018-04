JAKARTA - Setelah sukses menggelar konser "Dongeng 2" dibeberapa kota, kini penyanyi Adyla Rafa Naura Ayu atau lebih dikenal dengan Naura akan kembali menggelar konser "Dongeng Tiga". Rencananya konser "Dongeng Tiga" ini akan digelar pada 6 Oktober 2018 mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Lebih lanjut dalam konser ini, anak dari Nola Be3 akan menyajikan penampilan berbeda dari konser-konser sebelumnya. Mulai dari tata panggung, lagu dan masih banyak lagi. Dan sebagai bocoran Naura akan membawakan kurang lebih 30 lagu dalam konser yang bertajuk "Dongeng Tiga Naura".

"Jadi tanggal 6 Oktober akan ada konser Dongeng ketiga aku. Nah, beda banget sama konser Dongeng 1 dan 2 aransemennya berubah, panggungnya berubah, terus lagu-lagunya banyak yang baru," ujar Naura saat ditemui di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/4/2018).

Oleh sebab itu, untuk memuaskan para penonton, bocah 12 tahun ini disibukkan dengan kegiatan latihan. Wajar saja, mengingat konser ini bakal menyedot stamina.

"Aku harus melatih stamina aku, lagunya ada sekitaran 30, karena ada lagu dari film. Baru mau rekaman bakal dibawain juga," sambungnya.

Ditempat yang sama, sang ibunda, Nola juga menjelaskan bahwa sang anak untuk saat ini giat mengikuti gymnastic guna mengembalikan performa terbaiknya saat tampil, meski dirasa konser tersebut masih akan dihelat Oktober mendatang. Namun baginya tidak ada salahnya bila mulai melakukan persiapan jauh-jauh hari.

"Karena kalau persiapan sudah Naura lakukan sebulan yang lalu, jadi mulai lagi gymnastic. Jadi dari umur 8 tahun Naura suka jungkir balik sendiri, artinya sempat masuk gymnastic on off, on off gitu kan. Karena sudah sibuk kegiatan bernyanyi, sekarang ini bentuk badan makin besar, lebih tinggi, jadi fleksibelitinya berkurang dan stamina juga harus dilatih terus," tambah Nola.

Sementara itu, untuk informasi pembelian tiket konser "Dongeng Tiga" dari Naura, bakal dijual pada akhir bulan April nanti. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikan penampilan Naura bersiaplah untuk konser tersebut.

Seperti diketahui, anak pertama dari Nola Be3 ini telah mengadakan konser sebelumnya pada Oktober 2015 dan Februari 2017 lalu. Sontak dengan kembalinya diadakan konser "Dongeng Tiga" menandakan banyaknya minat anak-anak untuk menyaksikan Naura diatas panggung.

 

(ade)