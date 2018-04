JAKARTA - Ayushita mengaku menjadi salah satu penggemar dari kartun Doraemon. Aktris sekaligus penyanyi berusia 28 tahun ini pun selalu tidak sabar untuk bangun pagi di hari Minggu untuk menonton Doraemon.

"Tayang Minggu jam 8. Hari minggu bangun sendiri buat nonton. Bahkan bisa enggak sarapan karena, jadi buru-buru," uja Ayushita saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (4/4/2018).

Dari dunia Doraemon, ada satu benda dari kantong ajaib yang sangat disukai Ayushita. Benda tersebut adalah Pintu Kemana Saja. Ia berharap kalau di dunia nyata bisa terdapat alat seperti Pintu Kemana Saja itu.

"Alat Pintu Kemana Saja. Fujiko Fujio (penulis Doraemon) itu sangat inovatif. Giant itu mantau Nobita lewat tablet, sekarang tablet itu ada di tangan kita. Jadi kali saja Pintu Kemana Saja ada," harapnya.

Sebagai penggila Doraemon, pemain film Suatu Hari Nanti ini merasa senang bisa berpartisipasi dalam pelucuran DVD original Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan. Kebahagiaannya bertambah karena Ayushita menjadi salah satu orang yang pertama mendapatkan DVD original itu.

"Betul sekali. Sekarang cari musik dan film susah, toko musik sudah enggak ada, jadi digital. Dikasih tawaran bisa mengoleksi bentuk fisik kartun Doraemon. Esensinya ada beda nonton digital dan DVD, jadi sekarang disediakan secara DVD original. Makanya senang berpartisipasi," papar Ayushita.

Selain DVD original yang kini didapatkannya, Ayushita punya koleksi lain yang berbau Doraemon. Dia menyebutkan beberapa koleksi Doraemon yang dimiliki seperti pajangan, komik dan beberapa squisy.

"Pajangan, squisy, komik lumayan lengkap, movienya salah satu DVD original yang aku punya sudah ada di tangan," tutup salah satu personel grup musik BBB tersebut.

