JAKARTA - Dipha Barus baru saja merilis single ternyarnya yang bertajuk Money Honey (Count Me In). Menariknya dalam perilisan single ini, Dipha Barus menggandeng penyanyi pendatang baru yang bernama Monica Karina.

Terlebih, rasa bahagia Dipha Barus yang menganggap bahwa single ini sudah bisa didengarkan oleh publik.

"Hari ini rilis lagu Honey Money (Count Me In), single terbaru gue bareng Monica Karina. So happy karena semuanya datang dan ramai. Finally akhirnya karya kami tuh transform dari laptop ke kuping semua orang, jadi senang banget sih," kata Dipha Barus saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa (4/4/2018).

Lebih lanjut, Dipha Barus mengungkap proses awal pertemuannya dengan rekan duetnya yakni Monica Karina yang dikenal lewat media sosial instagram. Potensi Monica terbilang terendus oleh Dipha Barus lewat media sosial.

"Tadi gue baru post di Insta Story gue, pertama kali gue comment Insta Story-nya @cindercella, gue bilang kayak Siapa tuh? Temen gue, dia jenius banget kalau kita kasih chord dikit, bisa buat lirik sendiri langsung. Oke, sudah ku-follow. Abis itu gue follow, gue message (Monica), Yuk kita buat something yuk," lanjutnya.

Tak hanya itu, kali pertama mendengar suara dari Monica Karina dalam media sosial, Dipha Barus justru telah terpikirkan lagu seperti apa yang bakal ia buat.

"Gue sebenernya pas denger ada dua instastory, gue langsung udah kebayang bikin lagu kayak apa, suaranya kayak apa," imbuhnya.

Lantas bila berbicara soal lagu yang bertajuk Honey Money (Count Me In), apa hal yang bakal disampaikan oleh Dipha Barus?

"Lagunya tentang hustling aja gitu. Kayak misal pas di reffrain itu 'I got money honey in, ain't that funny honey'. Iya gue memang punya hasil kerja keras gue, tapi enggak usah nilai gimana caranya gue dapatin itu, gimana caranya gue kerja keras, enggak usah dinilai karena itu urusan masing masing," cerita Dipha Barus.

"Terus lirik pertamanya kayak for the game ain't for the fame, itu tuh kayak pengin nyadarin orang aja bahwa yang lo lakuin nih, kerjaan lo, sebagai apa pun itu. Lo yakin, lo tuh cinta sama kerjaan lo enggak, motivasinya benar enggak, lo memang menyukai kerjaan ini atau memang lo cuma pengin tenar doang," tukasnya.

