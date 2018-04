JAKARTA - Beberapa musisi internasional siap terlibat dalam Konser Tribute to Nusantara: Apresiasi To Koes Plus. Rencanannya konser tersebut akan diadakan di Bellagio Ballroom, Jakarta, pada Jumat, 13 April 2018, pukul 20.00 WIB.



Seperti diberitakan Sindonews, Nada Musik Abadi selaku pihak penggagas menjelaskan konser tersebut digelar untuk menggugah generasi zaman now mengigatkan tentang kenusantaraan melalui konser tersebut. Mengingat, banyak lagu-lagu karya Koes Plus yang mengangkat kejayaan dan kemakmuran Indonesia yang terangkum dalam album Nusantara 1 hingga 12.

Tak heran jika Koes Plus menjadi band legendaris yang mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan, cinta Tanah Air bagi seluruh rakyat Indonesia.



"Kami ingin mengingatkan kembali betapa kaya rayanya negri yang terdiri dari ribuan kepulauan ini. Ribuan pulau yang tergabung dalam NKRI ini adalah satu kesatuan kepulauan (“archipelago”) yang sering disebut Nusantara. Tanah dan lautan yang sangat kaya dan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus terus dijaga dan dilestarikan,” kata perwakilan Nada Musik Abadi melalui siaran pers.



Untuk tiket dapat di peroleh di Tiketapasaja dan tiket box di Bellagio dengan harga Platinum Rp900 ribu dan yang termurah Rp250 ribu.

Dalam konser tersebut, banyak pesan perdamaian dan persatuan yang akan digaungkan kembali dari Indonesia lewat musisi yang tampil, seperti : H&H (Henry Kurniadi & Hendri Lamiri), Damon Koeswojo – David Koeswojo – Rico Murry (Koes Plus Junior); Sruti Respati, dan Asturias Children Ensemble.

Beberapa musisi international juga akan menyempatkan diri bergabung dalam konser tersebut, yaitu Cece Paniston (penyanyi Amerika Serikat), Timothy Alan Gant (Tim Gant), Noemi Arnoczky (Hungaria). Juga pemain saxophone handal, Daniel Lerman.

