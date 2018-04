JAKARTA - The Voice Kids Indonesia Season 3 akan segera menggelar audisi di Manado. Audisi ini akan dilangsungkan pada 8 April 2018 mendatang di Manado FM, Jalan Anugerah No. 8 Winangun mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.



Para peserta yang lolos di tahap audisi ini akan melaju ke babak Blind Auditions di Jakarta bersama para peserta lolos lainnya. Setelah kembali dinyataka lolos, maka peserta akan terus berlanjut ke babak Battle Rounds, Live Rounds, Semi Final dan Final.

Baca Juga: Ngebet Ikut The Voice Kids Indonesia, Peserta Asal Padang Ini 3 Kali Ikuti Audisi



Audisi The Voice Kids Indonesia Season 3 sendiri akan diselenggarakan melalui dua macam babak audisi, yakni Open Audition dan Big Audition. Audisi ini sendiri diselenggarakan di 15 kota di Indonesia yaitu Denpasar, Makassar, Batam , Manado, Bandung, Yogyakarta, Medan, Ambon, Lombok, Kupang NTT, Palembang, Malang, Balikpapan, Surabaya dan Jakarta.



Dengan jumah kota yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya ini, GTV memberi kesempatan untuk semua anak diseluruh wilayah Indonesia dengan potensi-potensi baru yang tidak hanya unik tapi juga semakin berkualitas.



Sebelumnya, ajang ini sukses membawa Christo asal Bandung menjadi pemenang season 1 dan Sharla Martiza asal Jombang menjadi pemenang di season 2. Di tahun 2018 ini, The Voice Kids Indonesia Season 3 akan kembali memberi kesempatan kepada anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun yang memiliki suara luar biasa untuk meraih impian mereka.

Wujudkan impian mu melalui rangkaian audisi dari The Voice Kids Indonesia Season 3 hanya di GTV. Bersiaplah untuk keseruan ajang pencarian bakat kompetisi bernyanyi kelas dunia untuk anak-anak yang akan segera dimulai.

Baca Juga: Audisi The Voice Kids Indonesia Season 3 di Bandung Disesaki 350 Peserta



The Voice Kids Indonesia sendiri merupakan ajang pencarian bakat penyanyi anak-anak yang ditayangkan oleh GTV dan merupakan hasil kerja sama dengan Talpa Media. The Voice Kids Indonesia tercatat menjadi ajang pencarian bakat penyanyi terbesar di Indonesia. Ajang ini dikembangkan dari program serupa di Belanda, The Voice Kids, pada tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 35 di dunia yang mengadaptasi ajang ini.

(edi)