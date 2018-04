LOS ANGELES - Sampai saat ini, judul dari Avengers 4 masih menjadi misteri. Pihak Marvel masih saja bungkam jika ditanya terkait judul resmi dari sekuel Avengers: Infinity War.

Melansir Slashfilm, Selasa (3/4/2018), Presiden Marvel Studios, Kevin Feige mengatakan alasan mengapa judul untuk Avengers 4 masih belum terungkap hingga saat ini. Menurutnya, jika judul terungkap sekarang, maka nantinya akan menimbulkan spoiler untuk Infinity War.

Anthony dan Joe Russo selaku sutradara juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa bocoran terkait judul Avengers 4 akan berdampak pada penayangan Infinity War.

Alih-alih penasaran, Russo bersaudara menganggap fans Avengers seharusnya takut dengan judul yang akan diusung untuk Avengers 4. Hal ini terungkap ketika salah seorang fans bertanya di Twitter.

“Kenyataan bahwa Russo bersaudara tidak akan memberi tahu kita judul Avengers 4 karena akan merusak Infinity War membuatku takut," kata @occmarvel.

Anthony dan Joe hanya menjawab, "Seharusnya."

Sementara itu, respon dari kakak beradik Russo tersebut ternyata mengundang para fans untuk saling menebak judul yang akan diangkat oleh Avengers 4. Kebanyakan menganggap bahwa lanjutan Infinity War ini akan menjadi Avengers terakhir untuk Marvel.

It should.— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 30, 2018

“Avengers 4: Everyone But Hawkeye Is Dead” tulis seorang netter.

Netter lainnya pun menuliskan, “Avengers 4 : All Your Faves Are Dead.”

“Avengers : The War Is Over And Everyone Died,” cuit netter lainnya.

Meski begitu, sempat tersiar beberapa ide yang digadang-gadang menjadi judul Avengers 4. Salah satu kemungkinannya yakni Avengers: Disassembled. Nama ini diambil dari nama komik crossover pada pertengahan 2000-an.

Pilihan lainnya adalah Avengers: Shattered Heroes. Nama ini diambil dari sebuah peristiwa yang disatukan Marvel dalam beberapa judul komiknya pada tahun 2011. Nama ini dianggap sebagai judul yang sangat tematis dan sesuai dengan Avengers 4.

Meski judul untuk Avengers 4 masih belum diungkap, namun dapat dipastikan film ini akan tayang pada 2019 mendatang, sedangkan Infinity War akan segera tayang pada 27 April nanti.

