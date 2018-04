JAKARTA - Penyanyi kenamaan Afgan Syahreza rupanya akan kembali menggebrak industri musik Tanah Air. Ya Afgan bakal menelurkan sebuah single teranyarnya yang bertajuk Love Again.

Menariknya, Afgan mengusung nuansa tahun 1990-an dalam single Love Again ini. Afgan mengaku jika tahun tersebut memang cukup menginspirasi dari segi musik lagu barunya.

Baca Juga: Jadi Istri Dion Wiyoko di Film Terbang: Menembus Langit, Laura Basuki Ubah Mindset

Dan saat ini penyanyi 28 tahun ini tengah disibukkan dengan aktivitas shooting video klip single terbarunya.

"Hari ini lagi shooting video klip lagu terbaru saya, dari album terbaru. Albumnya judulnya Dekade, kalau lagu sendiri berjudul Love Again. Jadi kalau (Love Again) didengar bernuansa 1990-an. Jadi saya sangat terinspirasi dari musik-musik tahun 90-an," kata Afgan saat dijumpai di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (3/4/2018).

Tak hanya konsepnya, video klip yang dibuat pun diperuntukan untuk semua penyanyi-penyanyi atau artis pada era 1990-an. Bahkan dalam video klipnya nanti, bakal tersaji beberapa latar video klip dari penyanyi-penyanyi tahun 1990an.

"Saya tumbuh awalnya jatuh cinta sama musik karena musik di era 90an. Ini bukti tribute saya untuk all the 90 artists. Karena memang nuansa 90-an kentel banget, jadi konsep video klip ini benar-benar mau tribute, mau recreated kayak some of the most iconic music video di Indonesia," ujarnya.

"Jadi ada beberapa video artis-artis 90-an yang recreated. Saya terinpirasi lah untuk video klip ini. Jadi semacam tribute. Seru sih, sekarang bisa nebak video klip apa sih yang jadi inspirasi," lanjut solois yang santer digosipkan dengan Rossa ini.

Sementara itu, penyanyi kelahiran Jakarta 27 Mei 1989 ini sedikit berbagi cerita mengenai ide awal penggarapan video klip barunya. Dari penuturannya, ide video klip tersebut datang langsung dari dirinya.

Selain itu, menurut Afgan, video klip yang berbau nuansa 1990-an belum pernah ada. Afgan meyakini jika video klipnya nanti akan bisa membuat publik rindu dengan tahun 90-an yang dianggapnya sebagai era musik terbaik.

Baca Juga: Fans Berat, Lee Suhyun Pernah Minta Park Seo Joon Jadi Model Video Klip AKMU

"Dari saya (ide) sebenernya. Jadi, ya enggak tahu. Ini konsep yang belum pernah. Sebelumnya saya ingin buat orang kangen pada era itu, karena era itu bisa dibilang the best era untuk musik," tukasnya.

(kem)