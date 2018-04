JAKARTA - Peduli dengan sesama tampaknya sudah menjadi bagian hidup para musisi tanah air, termasuk Elaine Kusuma yang berkolaborasi dengan The Flow dalam sebuah konser bertajuk Collaboration Night yang dihelat di The Barrels, Gading Serpong.

Sebagai salah satu pengisi acara, Elaine Kusuma yang menggandeng The Flow mengaku turut dalam konser tersebut sebagai kepedulian pada penderita Thalasemia.

“Thalasemia adalah penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Kami berharap, dengan kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Thalassemia dan bagaimana menghadapinya,” ujar Elaine Kusuma.

Elaine dengan hentakan drumnya akan menjadi drummer pengiring band The Flow dan membawakan beberapa lagu seperti The Middle (Jimmy Eat World), Sweater Weather (The Neighbourhood), Metric (Black Sheep), dan Use Somebody (Kings of Leon).

Gadis belia nan cantik itu mampu memperlihatkan bakat dan kemampuannya mengiringi dua buah lagu aliran pop rock. Selain itu, Elaine juga berharap dengan penampilannya mampu memberikan energi positif bagi para penderita Thalassemia.

Untuk kedepannya, dalam waktu dekat akan ada sosialisasi lanjutan, pihak Elaine berencana untuk mencetak 40 ribu bookmark yang kemudian akan disebarkan antara lain di berbagai sekolah, kampus-kampus, toko-toko buku, berbagai public area seperti Car Free Day Jakarta.

Elaine sendiri siap hadir di Car Free Day, Jakarta, membagikan bookmark sekaligus menerima penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia).

