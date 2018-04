JAKARTA - Pasangan Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang ke-8 tepat pada 1 Januari 2018. Kebahagiaan itu pun saling diungkapkan keduanya melalui foto dan keterangan tulisan yang diunggah pada akun Instagram masing-masing.

- Baca Juga: Takut Suami Tak Pulang, Nia Ramadhani Rela Gelontorkan Banyak Uang

Terlihat pada akun Instagram Nia Ramadhani, ia mengunggah sebuah video pendek yang memperlihatkan saat dirinya yang sedang memegang sebucket bunga dan mendaratkan ciuman ke pipi pengusaha berusia 38 tahun tersebut.

"Happy 8th Anniversary!!!!," tulis ibu tiga anak tersebut pada keterangan video pendeknya.

Berbeda dari sang istri, Ardi Bakri justru menuliskan ucapan hari jadi pernikahan dengan mencurahkan isi hatinya mengenai bagaimana pentingnya sosok Nia Ramadhani dalam hidupnya. Baginya, wanita 28 tahun itu merupakan istri, ibu, dan juga sahabat.

"Dear Sayaaang @ramadhaniabakrie Happy Anniversary ya, Yank. Ngga terasa.. Alhamdulillah kita udh 8 tahun (or at least buat aku ngga terasa deh 😊) Mgkin aku mulai dgn bilang “thank you” for just being “you”... so that includes “you” as the ‘wife’ and “you” as the ‘Mom’. The list continues with “you” as the ‘partner’, ‘best friend’, ‘person that i can count on’, ‘person that i look up to’ and on and on and on....," tulis Ardi Bakrie.

"Aku tau kl hidup itu ngga ada yg ‘sempurna’, tapi yang perlu dilihat adalah cara dan usaha kita untuk mencoba menggapai apa yg kita maksud dgn ‘kesempurnaan’ itu, dimana kita harus terus coba utk saling mengisi, mengerti dan melengkapi," tambahnya.

Di akhir kalimatnya, Ardi Bakrie berharap kalau tepat dihari jadi ulangtahun pernikahannya, ia dan Nia Ramadhani bisa menjadikannya sebuah pembelajaran guna membuat mereka menjadi pasangan yang lebih baik lagi.

- Baca Juga: Putuskan Berhijab, Nia Ramadhani Pastikan Chacha Frederica Tak Keluar dari Girlsquad

"Semoga pengalaman yg kita punya selama 8 thn ini, dpt kita buat pelajaran maupun bekal ke depannya supaya bisa menjadi ‘pasangan’ yang lebih baik lagi untuk mencoba mendapatkan arti ‘kesempurnaan’ yg kita maksud. Amiin. Love you always ❤️💓💞💗, Your husband 😘," tutup Ardi Bakrie.

(edh)