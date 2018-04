LOS ANGELES – Pasca Carrie Fisher meninggal dunia akhir 2016 silam, penggemar Star Wars kehilangan sang sosok legendaris Princess Leia. Lalu, bagaimanakah nasib putri dengan ciri rambut khas tersebut di saga Star Wars?

Baca Juga: Sekuel Terbaru Film Star Wars Bakal Syuting di Skotlandia

Penggemar Star Wars di seluruh dunia mengungkapkan keinginan mereka untuk membuat aktris Meryl Streep memerankan Princess Leia dengan membuat petisi online. Meskipun tak akan sama, tapi penggemar melihat sang jawara Oscar itu akan sangat cocok memerankan karakter Princess Leia.

Seperti dilansir Foxnews, Senin (2/4/2018), petisi tersebut telah didukung oleh lebih dari 8400 orang pada Minggu sore. Sedikit lagi angka tersebut akan melampaui target, yakni 9000 pendukung.

Petisi ini juga berdasarkan kata-kata yang diucapkan Mark Hamill, sang pemeran Luke Skywalker. Pada Oktober 2017 lalu, ia membeberkan jika karakter Princess Leia sejatinya akan dibuat lebih menonjol dalam Star Wars Episode IX.

Setelah mendapat bocoran dari Hamill itu, fans tak rela karakter Princess Leia dihilangkan begitu saja karena meninggalnya Carrie. Karena itu, penunjukkan pemain baru untuk menggantikan almarhum dinilai sebagai opsi terbaik.

"Sebagai penggemar dari STAR WARS sekaligus Carrie Fisher, kami sangat ingin Leia bersinar di Episode IX dan kami jelas tidak ingin ia dihilangkan dari film secara tiba-tiba tanpa plot yang masuk akal," jelas petisi tersebut.

Mereka menambahkan, "Karena itu, melakukan casting ulang untuk peran Leia adalah opsi yang ideal untuk kami. Dan kami percaya Meryl Streep adalah kandidat yang tepat untuk memerankan Leia."

"May the force with Carrie Fisher, Meryl Streep and Princess Leia," demikian pungkas petisi tersebut.

Pemilihan Meryl tersebut bukan tanpa alasan. Tahun 1990 silam, Meryl memang pernah berkolaborasi dengan Carrie dengan memerankan Suzanne Vale dalam film Postcards from the Edge yang ceritanya diadaptasi dari novel karangan Carrie Fisher. Mereka juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang kuat.

Carrie Fisher meninggal dunia dalam penerbangan dari London ke Los Angeles setelah menderita serangan jantung yang parah. Aktris yang meninggal dalam usia 60 tahun tersebut berhasil menghidupkan karakter Princess Leia yang pemberani.

Baca Juga: Sutradara Dedikasikan Star Wars: The Last Jedi untuk Carrie Fisher

Dalam film Rogue One: A Star Wars Story, wajah ibu satu anak tersebut memang dibuat secara digital. Tetapi, Disney berjanji tidak akan memunculkan Princess Leia dengan bentuk digital untuk episode kesembilan Star Wars. Leia seharusnya berada di pusat plot dalam episode tersebut, tetapi kematiannya membuat naskah harus ditulis ulang.

(kem)