LOS ANGELES – Satu lagi film besutan sutradara Steven Spielberg yang menuai sukses. Kali ini, Spielberg berjaya lewat film Ready Player One yang berhasil merajai box office Amerika edisi 30 Maret hingga 1 April 2018.

Hanya memakan waktu 4 hari saja sejak perilisannya, film bergenre action-adventure ini telah berhasil mendapat USD53,2 juta setelah ditayangkan di 4.234 lokasi yang berbeda. USD41,2 juta diantaranya didapat Ready Player One dari penayangan selama libur panjang Paskah kemarin.

Dikutip dari Time, Senin (2/4/2018), Ready Player One menandakan kembalinya Spielberg ke dunia perfilman blockbuster setelah satu dekade. Pada 2008 silam, sutradara berusia 71 tahun ini berhasil menghantarkan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull meraih USD100.1 juta.

Selain film The BFG, belakangan ini Steven Spielberg memang lebih fokus kepada film drama sejarah berskala kecil ketimbang film blockbusters berskala besar.

"Terlibat dengan Steven Spielberg sangatlah hebat. Kami selalu percaya bahwa film ini sendiri akan sukses dan itulah yang terjadi. Kami telah melihat di seluruh dunia bahwa kata-kata dari mulut ke mulut benar-benar mendorongnya," ungkap Presiden Distribusi Domestik dari Warner Bros, Jeff Goldstein.

Secara internasional, Ready Player One sukses maraih USD128 juta dari 62 wilayah, termasuk USD61.7 juta dari China yang menandakan pembukaan bagi Warner Bros terbesar di negara tersebut. Secara global, film yang juga dibintangi oleh Olivia Cooke ini meraih USD181,3 juta.

Di sisi lain, Ready Player One memuncaki box office Amerika setelah menggeser Pacific Rim Uprising yang pekan ini anjlok ke posisi ke-5. Sekuel Pacific Rim itu hanya mengumpulkan USD9,2 juta di minggu keduanya.

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika dilansir Boxofficemojo:

1. Ready Player One - USD41,2 juta

2. Tyler Perry's Acrimony - USD17,1 juta

3. Black Panther - USD11,3 juta

4. I Can Only Imagine - USD10,8 juta

5. Pacific Rim Uprising - USD9,2 juta

6. Sherlock Gnomes - USD7 juta

7. Love, Simon - USD4,8 juta

8. Tomb Raider - USD4,7 juta

9. A Wrinkle in Time - USD4,7 juta

10. Paulus, Rasul Kristus - USD3,5 juta

