JAKARTA - Citra Scholastika kembali hadir dengan single baru. Kali ini, Citra memperkenalkan lagu berjudul You Don't Have to Go, sebagai lagu andalan di April 2018.

Dilansir Sindonews, tembang ou Don't Have to Go ini menampilkan banyak hal baru. Akan banyak warna baru dari lagu-lagu Citra sebelumnya.

Selain liriknya yang menggunakan bahasa Inggris, para fans juga akan dikejutkan pada lagu You Don't Have to Go ini.

"Lagu ini cukup ada wildnya gitu. Jadi lebih something tentang aku karena kan selama ini aku yang ringan-ringan," kata Citra di sela-sela agenda fotoshoot di Studio Nicky Gunawan, Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2018).

Tema lagu barunya ini cenderung lebih dewasa dibanding lagu terdahulu. Kendati demikian, dalam hal karakter, tembang baru ini masih memiliki kemiripan dengan lagu-lagu lainnya, khususnya vokalnya yang khas.

"Sebenarnya enggak terlalu beda antara ringan atau funnya karena lagu baru ini, orang juga dengarnya easy listening dan terdengar chearful dan fun gitu. Tapi untuk di lagu ini mungkin ke tema lagunya sih (yang agak berbeda), untuk karakter dan genre lagu sama. Lebih dewasa sih lagunya," jelas dia.

Terkait isi lagu, You Don't Have to Go bercerita tentang dinamika yang dialami pasangan yang tengah kasmaran. "Pacaran yang sayang banget ya, namanya berantem itu kan hal biasa ya. Cuma bagaimana caranya tiap berantem, enggak harus putus," papar dia.

Namun, untuk medengarkan lagu ini, para penggemar masih harus bersabar. Lagu tersebut baru akan rilis pada 23 April mendatang. Saat ini, Citra masih melakukan sejumlah persiapan, di antaranya fotoshoot untuk kepentingan cover lagu itu.

"Agendanya (hari ini) fotoshoot untuk cover single terbaru. Sebenarnya (fotoshoot) belum terakhir banget karena akan ada video lirik dan video klip. Cuma harus diawali visualnya nanti memang harus digarap secara serius karena melalui cover kita akan masuk ke streaming. Pasti akan ada tampilan which is harus bagus banget. Ini adalah salah satu yang aku perhatiin," beber dia.

