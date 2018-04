SEOUL - Chart musik Korea pekan ini, Minggu (1/4/2018) tak ada perubahan dari sebelumnya. MAMAMOO, Bigbang, GOT7, Heize, Gaeko dan iKON masih menjadi lima besar dengan lagu dan urutan yang sama.

Jika dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya, ada banyak perubahan secara drastis yang terjadi. Posisi iKON dengan lagunya Love Scenario akhirnya turun pesat setelah bertahan di posisi pertama selama lebih dari satu bulan lamanya.

Kini iKON harus rela berada di urutan kelima dengan posisi puncak yang direbut oleh MAMAMOO dengan lagunya berjudul Starry Night. Sedangkan posisi buncit dihuni single Red Velvet berjudul Bad Boy.

Wanna One, Chung Ha, dan Melomance tak lagi ada di sepuluh tangga teratas chart Korea. Bigbang, GOT7, dan Heize, Gaeko menjadi penghuni baru pekan ini namun langsung melejit di urutan lima besar.

Berikut adalah daftar tangga lagu 10 besar musik Korea versi Okezone yang dirangkum dari Billboard:



1. Starry Night - MAMAMOO

2. Flower Road - Bigbang

3. Look - GOT7

4. Jenga - Heize, Gaeko

5. Love Scenario - iKON

6. Bboom Bboom - MOMOLAND

7. Good Old Days - Jang Deok Cheol

8. Didn't Know Me - HEIZE

9. Only Then - Roy Kim

10. Bad Boy - Red Velvet

(edi)