SEOUL - Aktor Jang Geun Suk memilih aktris Han Ye Ri sebagai aktris terbaik yang pernah bekerja sama dengannya. Seperti diketahui, Jang dan Han saat ini syuting bareng legal drama arahan Nam Tae Jin, Switch: Change The World.

Dalam sebuah wawancara, aktor You are My Pet itu mengaku, dirinya dan Han memiliki chemistry yang sangat bagus di lokasi syuting. “Dia bisa membuatku merasa nyaman saat menjalani syuting. Itu penting menurutku,” katanya.

Jang menambahkan, “Ketika aku melakukan improvisasi, dia juga bisa mengikutinya dengan sempurna. Sejak hari pertama syuting, kami sudah menjadi tim yang hebat. Dia adalah aktris yang selalu bisa diandalkan,” katanya seperti dilansir dari Soompi.

Mendengar pujian rekan mainnya tersebut, Han Ye Ri balas menimpalinya dengan pujian. “Aku juga merasa syuting bersama Jang Geun Suk sangat menyenangkan. Aku merasa seperti sedang bersenang-senang saat bekerja,” imbuhnya.

“Aku merasa memiliki chemistry yang sangat baik dengan Jang Geun Suk dan sutradara. Inilah yang membuat syuting terasa menyenangkan.”

Namun dalam kesempatan berbeda, chemistry baik antara keduanya dimaknai Jang sebagai rasa suka. Jang mengatakan, karena jadwal syuting sangat padat tak jarang dia harus melakukan pengambilan gambar sepanjang malam.

“Keesokan harinya, aku menjalani adegan di rumah sakit dan tertidur sungguhan. Setiap kali angle kamera berubah, Han Ye Ri selalu memperbaiki posisi bantal dan selimutku,” paparnya.

Sambil berseloroh Jang menambahkan, “Itu membuatku bertanya-tanya apakah dia menyukaiku? Dia sangat memerhatikanku yang membuatku merasa seperti itu. Tapi ternyata, dia melakukan itu kepada semua orang."

Drama Switch: Change The World, bercerita tentang Sa Do Chan, seorang penipu yang berkesempatan menjadi seorang jaksa. Kesempatan itu digunakannya untuk mencari para kriminal termasuk pembunuh anggota keluarganya.

Tak hanya jalan untuk membalas dendam, Sa Do Chan juga bertemu jaksa cantik bernama Oh Ha Ra (Han Ye Ri), saat berkedok sebagai jaksa. Lalu bagaimana chemistry mereka?

Pada minggu perdana penayangannya (28-29 Maret 2018), performa Switch terbilang cukup baik. Nielsen Korea mencatat, pada 28 Maret 2018, Switch membukukan rating sebesar 7,9 persen. Sementara pada 29 Maret 2018, sekitar 7,6 persen.

Drama 32 episode itu akan menjadi kado perpisahan Jang Geun Suk untuk penggemarnya, jelang wajib militer (wamil). “Karena itu, aku ingin menyenangkan fans-ku. Aku ingin lebih bertanggung jawab dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum wamil,” katanya.

