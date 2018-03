JAKARTA - Salah satu kontestan yang menjadi penantang untuk Tim Boys, yakni Ricky berhasil meyakinkan para juri. Dengan membawakan lagu I'm Not The Only One dari Sam Smith, ia berhasil lolos ke hotseat.

Kontestan asal Lombok ini berhasil mendapatkan 2 thumbs up dari dua orang juri, yakni Nino 'RAN' dan Dewi Gita. Namun sayangnya, ia mendapatkan thumbs down dari Denada.

Menurut Denada alasannya tidak memberikan thums up lantaran merasa ragu kalau Ricky bisa menyatu dengan Tim Boys yang ada saat ini. Jika tidak bisa menyatu dengan anggota Tim Boys, ia akan men-swap Ricky.

"Apakah kira-kira kalau dia masuk, bisa fit untuk hotseat yang ada di atas? Tapi kalau kata aku benar, kalau minggu depan kuranh ngeblend, lo bakal ke-swap," ucap Denada.

Dengan bersaing dengan kontestan lainnya, yakni Ashari Rohim, dan Viktor Semar, Ricky lolos ke hotseat dan menggantikan posisi Davin.

Keberuntungan rupanya tak hanya diraih oleh Ricky, kontestan yang siap menantang Tim Girls, yakni Maya pun berhasil mencuri perhatian juri dan lolos ke babak hotseat.

Dengan membawakan lagu Issues dari Julia Michaels, kontestan asal Jakarta itu berhasil mendapatkan 3 thumbs up dari para juri. Melly mengungkapkan kalau Maya tidak memiliki sesuatu yang spesial, namun ia tetap ingin memberikan kesempatan.

"Sebenernya kamu engga spesial-spesial banget.Tapi saya kasih kesempatan kamu buat ada di minggu depan," tutup Melly.

