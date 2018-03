JAKARTA - Episode kelima dari ajang pencarian bakat The Next Girl/Boy Band Season 2 kembali digelar pada Kamis 29 Maret 2018 di Global Tv. Penampilan pertama pun dibuka oleh Tim Girls.

- Baca Juga: Hanya Untukmu, Amunisi BForce di Grand Final The Next Boy/Girl Band

Dengan membawakan lagu Shout Out To My Ex dari Little Mix, Tim Girls yang beranggotakan Laumi, Zinni, JC, Edilion, Salwa, Irish, dan Licya menuai pujian dari para juri.

Melly Goeslaw mengungkapkan bahwa keseluruhan dari penampilan Tim Girls sangatlah bagus. Oleh sebab itu, ia mengharapkan kalau Tim Girls bisa mempertahankan semuanya itu di penampilan selanjutnya.

"Akhirnya! Keren banget pastinya. Makin ke sini makin matang, makin kompak," ungkap Gamiliel.

"All package oke, wardrobe dan lain-lain juga oke.Kalian harus kenceng terus! Jangan kasih kendor," timpal Melly Goeslaw.

Tak berbeda jauh dari Tim Girls, Tim Boys yang beranggotakan Ivan, Adith, Yehuda, Husein, Jo, David, dan Fauzan itu juga mendapatkan pujian dari para juri usai membawakan lagu Shape Of You dari Ed Sheeran.

"Kita merasa swap kemarin adalah sesuatu yang tepat. Kalian sudah berjuang banget, gua melihat semua ada proses perubahan, terutama Ivan," papar Denada.

- Baca Juga: Team Girls Tampil Menggemaskan, Team Boys Perkenalkan Nama B Force di TNBG

"Harmonisasi di Tim Boys ada dan menyegarkan telinga. Ingat suara harus tetap dinomor satukan," tambah Dewi Gita.

(edh)