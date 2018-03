JAKARTA - Aktris seni peran Nafa Urbach merenungi perjalanan kehidupan pribadi dan kariernya selama satu tahun terakhir. Di hari Paskah yang diperingati pada Jumat (30/3/2018) ini, ia mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diberikan Tuhan Yesus Kristus.

Hal itu diketahui dari Instagram Storynya pagi tadi. Sempat merasakan sedih karena melalui banyak cobaan hidup, pemain film asal Jawa Tengah ini pun tak lupa bersyukur karena kasih sayang Tuhan dirasa lebih banyak ia peroleh selama ini.

"Begitu besar tawaran yang dunia berikan. Begitu banyak godaan di depan mata. Begitu banyak tantangan besar yang saya harus hadapi setiap harinya. Tapi yang begitu saya harus bersyukur dan begitu bertubi tubi selalu bilang untung saya ngalami Engkau Tuhan, untung saya berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, jadi saya tahu persis apa kepuasan yang sesungguhnya itu sendiri. Its u my LOVE my LORD my JESUS its U," tulis Nafa.

"Meskipun begitu banyak tantangan dan godaan yang dunia tawarkan, but again ga ada sebanding dengan engkau Tuhan. Hadirat itu damainya aaaaaahhh gk sebanding dengan semua yg dunia tawarkan. Lalu kembali lagi Tuhan ingatkan enak mana nduk sama hadiratku," sambung ibu satu orang anak ini.

Seperti diketahui, Nafa Urbach resmi menyandang status janda pada 23 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rumah tangganya dengan Zack Lee tak bisa lagi dipertahankan setelah sepuluh tahun terakhir dijalani bersama.

Kini Nafa kembali bangkit dan fokus pada karier juga masa depan sang putri. Ia tak henti-hentinya mengungkapkan kebahagiaan atas segala kekuatan yang diberikan Tuhan kepada pemain film Kembang Kantil ini.

"And then again i simle and said its u lord its u. Thengkyu so much for taking care of me my love i love you so much Jesus," ungkap Nafa.

Sementara itu Zack Lee dan Nafa Urbach tetap menjalin hubungan meski tak lagi menjadi pasangan suami istri. Sebab keduanya sepakat untuk membesarkan sang putri, Mikhaela Lee Juwono bersama-sama.

