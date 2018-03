JAKARTA - Belum lama ini, Lucinta Luna dan Nikita Mirzani sempat beradu tegang ketika dipertemukan di salah satu acara televisi swasta. Menurut versi Lucinta, Nikita sudah menunjukkan gestur tidak suka kepada dirinya selama berlangsungnya acara.

Baca Juga: Dipertemukan Satu Panggung, Lucinta Luna & Nikita Mirzani Malah "Cakar-cakaran"

Hal tersebut diutarakan Lucinta lewat sejumlah postingan di Instagram Stories. Dalam tulisannya, Lucinta menggambarkan momen dimana Nikita benar-benar menunjukkan ekspresi kebencian.

"Ketika dia selesai bicara, saya masih respect dan bilang, 'Makasih mbak nasehatnya'. Tapi dia dengan muka risih, 'Gue enggak nasehatin lo tuh?'. Dan saya merasa, loh kok kelihatan banget bencinya sama saya," tulis Lucinta Luna belum lama ini.

Sikap Nikita jelas membuat Lucinta heran. Ia merasa tidak pernah memiliki masalah dengan Nikita, sekali pun ibu dua anak ini dikenal sebagai artis kontroversial.

"Saya saja enggak pernah tuh usil ngusik masa lalu kamu mbak, yang banyak kontroversi ini itu. Buat saya enggak ada untungnya ladenin," lanjut Lucinta dalam tulisannya.

Buntut dari sikap Nikita yang menurutnya penuh gestur kebencian, Lucinta langsung menumpahkan kekesalannya. Personel Duo Bunga itu merasa Nikita tidak sepantasnya menunjukkan sikap semacam itu, jika berkaca pada masa lalunya.

"Apa sih artinya orang syirik bin dengki? Ya gitu lah, lihat orang dibilang keburukannya. Enggak inget dulu nasib lo dari jaman finalis Take Me Out? Sekarang saja sok paling artis suci? Wih suci loh bisa ngatain orang sesuka hati, serem," Lucinta Luna menyudahi tulisannya.

Baca Juga: Nikita Mirzani Beri Penjelasan soal Cekcok dengan Lucinta Luna

Sebagai informasi, Nikita Mirzani dan Lucinta Luna terlibat ketegangan usai kekasih Dipo Latief itu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menganggap Lucinta tidak berani menyampaikan kejujuran saat menanggapi isu transgender.

(kem)