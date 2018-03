JAKARTA - Peristiwa adu mulut antara Nikita Mirzani dan Lucinta Luna tampaknya akan berbuntut panjang. Setelah sebelumnya Nikita Mirzani terkesan menyindir Lucinta di insta storiesnya, kini hal yang sama pun dilakukan Lucinta kepada artis seksi tersebut.

Satu jam setelah Nikita Mirzani menuliskan kalimat sindiran di insta stories miliknya, Lucinta pun melakukan hal serupa. Dalam insta stories berlatar biru dan ungu itu, kalimat yang dituliskan Lucinta tidak kalah pedas. Ia memulai tulisannya dengan menyindir orang yang menurutnya memiliki rasa syirik dan dengki.

“Apa sih artinya orang syirik bin dengki? Ya gitulah lihat orang dibilang keburukannya wkwkwkwk,” tulis Lucinta dalam insta strories, Rabu (28/3/2018).

Lucinta pun melanjutkan tulisannya dengan mengungkit masa lalu Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani memang mengawali karir dengan menjadi kontestan suatu acara pencarian jodoh yang saat itu ditayangkan di salah satu stasiun swasta.

“Nggak ingat dulu nasib lu dari jaman finalis Take Me Out sekarang saja sok paling artis suci?” lanjut Lucinta masih dalam insta stories yang sama.

Kemudian Lucinta pun kembali menyindir dengan kalimat yang seakan menanyakan seberapa suci orang yang ia sindir hingga dapat mencibir orang lain sesuak hati. “Wihh suci loh bisa ngatain orang sesuka hati,” tulis kembali Lucinta.

Di akhir insta storis, Lucinta pun mengutarakan keinginannya untuk menunjuk lagi wajah orang yang telah mengejeknya itu.

“Serem.. Pengen lagi rasanya aku tunjuk mukanya biar melongo,” tulis Lucinta di akhir insta stories nya.

Insta stories Lucinta yang berisi sindiran pun dibagikan oleh sebuah akun gosip di instagram. Melengkapi unggahan tersebut, akun gosip pun menuliskan sebuah keterangan.

“Selamat pagi lamisers Ya ampun masih lanjut loh ternyata. Padahal kemarin sudah ketemu kan ya. Masih kurang mungkin ya. Mince tunggu deh episode selanjutnya. Next episode bisa kali yang lebih seru lagi 😝😝,” tulis akun gosip itu.

Rupanya para warganet yang berkomentar di akun gosip tersebut kembali merundung Lucinta dengan kata-kata yang cukup pedas. Bahkan warganet pun menilai bahwa kehidupan Lucinta penuh dengan kebohongan dan halusinasi.

“Kasian nih Lucinta hidupnya penuh kebohongan dan kehaluan,” tulis akun @kimyesi.

Kemudian ada komentar warganet yang seperti memenangkan Nikita dalam pertikaian ini. “Setidaknya Nikita perempuan asli bukan jadi-jadian,” tulis akun @sisca.wicaksono.

Ada lagi komentar warganet yang seakan menanti kelanjutan drama antara Nikita dan Lucinta. “Ditunggu episode jambak-jambakannya 😝😝😝😝😝,” tulis akun @princess_nelmi.

Seperti diketahui sebelumnya, Lucinta Luna dan Nikita Mirzani terlibat adu mulut di sebuah acara talkshow. Pertiakain itu berawal ketika Niki memotong pembicaraan Lucinta yang sedang ditanya oleh Ruben Onsu, host acara tersebut.

(ade)