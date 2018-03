JAKARTA - Nia Ramadhani membantah bahwa putrinya yang bernama Mikhayla Zalindra Bakrie merupakan salah satu penggemar dari pendangdut Ayu Ting Ting. Ia menjelaskan kalau anaknya hanya menyukai ketika melihat pelantun Sambalado itu bernyanyi.

Kejadian tersebut berawal ketika Nia Ramadhani mengunggah video saat dirinya dan Mikhayla menyaksikan Ayu Ting Ting menjadi salah satu pengisi acara dalam salah satu televisi.

"Mungkin enggak fans ya, cuma dia bilang i like the one with the microphone. Diantuh ingetannya kuat mamah Bilqis," ujar Nia Ramadhani saat ditemui di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Rabu (28/3/2018).

Meski menampik mengenai hal tersebut, istri Ardi Bakrie ini membenarkan kalau saat ini putrinya sudah memiliki banyak penggemar. Namun dengan banyaknya penggemar itu, ia tak akan memaksa Mikhayla untuk terjun menjadi seorang artis.

"Iya nih sekarang ya enggak apa-apa sih Mikha itu bukan pilihan dia buat masuk di dunia ini, kalau aku kan ini pilihan aku, jadi aku tahu konsekuensinya. Kadang-kadang aku tanya Mikha mau enggak, kalau enggak mau enggak apa-apa," paparnya.

Dibalik ketenaran yang sudah diperoleh oleh anaknya, wanita 27 tahun tersebut menceritakan kalau putrinya tumbuh menjadi anak yang pintar dan kritis. Oleh sebab itu, ia harus menerangkan segala sesuatu lebih jelas.

"Sangatlah kritis, kemarin tes IQ juga dan ini anak sangat cerdas. Pantesan setiap dikasih aturan dia harus dijelasin, pantes ngebantah mulu selalu nanya kenapa memangnya, harus jelasin pelan-pelan," tutup Nia Ramadhani.

