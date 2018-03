JAKARTA - Nycta Gina dan Rizky Kinos tengah berbahagia. Pasalnya, pasangan tersebut baru saja dikaruniai buah hati kedua pada Selasa, 27 Maret 2018. Kabar itu pun dibagikan keduanya pada akun Instagram pribadi masing-masing.

- Baca Juga: Gara-Gara Ngidam Kue Khas Bangka, Nycta Gina Bikin Suami Pusing

Dengan mengunggah video singkat, pria yang kerap disapa Kinos tersebut memperlihatkan wajah anak keduanya saat berada di inkubator. Dalam video itu, buah hatinya nampak tengah tertidur.

Β

"Proudly present! The newest member of Kinos Squad and Trinycta Empire 27/03/2018," tulis Rizky Kinos pada video yang diunggahnya.

Tak mau ketinggalan, Nycta Gina pun turut memperlihatkan wajah sang anak secara lebih jelas. Dalam keterangan tulisan untuk foto itu, wanita yang berprofesi sebagai dokter dan penyiar radio ini menanyakan bahwa buah hatinya lebih mirip dengannya atau Kinos.

"Hallo.... kenalin... aku baru nyampe dunia td mlm tgl 27 maret 2018.. aku lebih mirip ibun apa papa? 😜😜," tulis Nycta Gina.

Pertanyaan itu pun langsung ditimpali Rizky Kinos pada kolom komentar foto itu. Kinos pun menjawab bahwa paras anak kedua mereka lebih mirip kepada dirinya.

"MIRIP PAPAAAAAAA.... 😎😎😎," balas Kinos.

Melalui unggahan kabar bahagia tersebut, netizen pun langsung membanjiri kolom komentar dengan mengucapkan selamat. Namun, tak sedikit pula yang penasaran dengan nama yang diberikan untuk anak kedua Nycta Gina dan Rizky Kinos.

- Baca Juga: Hamil Anak Kedua, Badan Nycta Gina Lebih Besar dari Suami

"Namanya siapa ibun masih di rahasiakan yah πŸ˜€πŸ˜€ dari publik 😊😊," tanya netizen dengan akun @yanie242.

(edh)