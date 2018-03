LOS ANGELES – Pada awal pekan lalu seorang jurnalis dari Fox News bernama Shannon Bream membuat sebuah permintaan di Twitter. Shannon mengatakan bahwa dirinya kenal seorang bocah berusia 11 tahun bernama Emilio Pachon yang sedang sekarat.

Mengingat Emilio adalah seorang penggemar berat Avengers, maka Shannon pun meminta agar ia bisa mendapatkan dukungan moril dari para superhero Marvel tersebut. Chris Evans, Paul Bettany, dan bahkan Ryan Reynolds bersedia untuk membantu.

Pada Rabu malam, 28 Maret 2018, Emilio dikabarkan tutup usia. Sebelumnya Shannon memang sudah mengatakan bahwa usia Emilio tiak akan bertahan lama sehingga ia berharap agar para Avengers bisa membantunya.

Twitterverse, young Emilio has lost his fight. Thank you to the thousands who pitched in so that he could hear from some of his heroes in his last days. You lit up his hospital room and blessed his family. Emilio's simple request launched an avalanche of goodness and miracles. https://t.co/lEM94eyEWE — Shannon Bream (@ShannonBream) March 28, 2018