SEOUL – Masa 15 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi personel TVXQ. Pada awal pembentukannya, boy band bentukan S.M Entertainment itu terdiri dari lima personel.

Seiring perpecahan di dalam tubuh TVXQ, grup tersebut come back dengan dua personel: Yunho dan Changmin, pada 2011. Saat menjalani showcase ‘New Chapter #1: The Chance of Love’, pada 28 Maret 2018, keduanya membeberkan makna TVXQ bagi mereka.

Changmin mengungkapkan, penyanyi bukanlah impiannya. Saat audisi, dia mengaku, diminta untuk menari. “Namun yang kulakukan hanyalah bertepuk tangan dengan sedikit irama. Saat itu, aku dinyatakan lulus. Jadi kupikir, takdirku memang menjadi penyanyi," katanya.

Dia menambahkan, “Aku bersyukur atas takdir ini dan menganggapnya sebagai pengalaman berharga. Ini adalah profesi yang memungkinkanku untuk berbagi emosi positif dengan banyak orang. Aku senang bisa membuat banyak orang senang melalui karya TVXQ."

Sementara Yunho mengaku, memiliki kedekatan emosi khusus dengan grupnya itu. Mafhum, dia menghabiskan separuh dari hidupnya dengan menjadi personel TVXQ. “Grup ini adalah rumah bagiku,” katanya.

Yunho kemudian membocorkan resep TVXQ menjaga hubungan mereka selama 15 tahun terakhir. Bintang Meloholic itu mengaku, dirinya dan Changmin memiliki kepribadian berbeda. Namun, di tengah perbedaan itu dia merasa seperti melihat kesamaan.

“Terkadang aku melihat diri sendiri di dalam dirinya. Ada banyak hal yang bisa kupelajari dari Changmin. Itulah yang membuat kami bisa berjalan bersama selama ini,” ujarnya.

Selama 15 tahun, Yunho tak menampik adanya perbedaan pendapat. Namun, semua itu bisa disiasati keduanya dengan komunikasi yang baik. “Aku sangat berterima kasih karena dia bersedia tinggal dan diam di sisiku.”

Yunho dan Changmin juga mengungkapkan perbedaan mereka saat berusia awal 20 tahunan dengan saat ini. "Kalau bisa diibaratkan dengan warna, usia 20 itu seperti warna merah. Namun saat ini, kami berwarna putih. Aku rasa, kami sudah menyerap cukup banyak warna sebagai pondasi,” tutur Yunho.

Dengan album terbaru mereka, TVXQ saat ini memuncaki daftar iTunes di seluruh dunia. Duo ini juga sedang mempersiapkan konser ‘Welcome Back Party: The Chance of Love’ yang akan digelar di Jamsil Sports Complex, di Seoul, pada 5-6 Mei 2018.

