JAKARTA -The Next Boy/Girl Band Season 2 segera kembali dengan episode kelima. Dalam episode ini para kontestan dan hotseater akan kembali menunjukan penampilan terbaiknya.

Di episode kelima, para hotseater tim girls yang terdiri dari Laumi, Zinnia, JC, Edillion, Salwa, Irish dan Licya akan menunjukkan kebolehannya dengan membawakan lagu Shout Out to My Ex yang dipopulerkan Little Mix. Penampilan mereka mendapat pujian dari para juri. Bagaimana pujian yang disampaikan para juri untuk para hotseater? Semuanya akan terjawab di episode kelima yang akan ditayangkan Kamis 29 Maret 2018.

Setelah penampilan hotseater tim girls, kontestan batch satu pun memamerkan kebolehannya. Batch ini terdiri dari Santy Marasabessy asal Ambon, Elma Sri Widiya asal Medan, dan Gizka Aulia asal Jakarta. Santy membawakan lagu Aku Cuma Punya Hati dari Mytha Lestari. Sedangkan Elma membawakan lagu Parasit dari Gita Gutawa dan Gizka dengan lagu Cinta dan Rahasia-nya Yura Yunita. Salah seorang kontestan dalam batch satu mendapatkan kesempatan berduet dengan salah satu juri.

Penampilan kontestan dari batch satu kemudian disusul oleh para hotseater tim boys yang juga kembali menunjukkan kebolehannya. Mereka terdiri dari terdiri dari Ivan, Adith, Yehuda, Husein, Jo, Davin dan Fauzan. Ketujuh pria tersebut membawakan lagu Shape of You yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Inggris Ed Sheeran. Seperti penampilan dari tim girls, penampilan tim boys kali ini pun mendapat pujian dari para juri.

Setelah hotseater tim boys tampil, saatnya tiga kontestan dari batch dua pun ikut menunjukkan penampilan terbaiknya. Batch ini terdiri dari Junaidi dan Putra Harsuda asal Medan serta Yusuf asal Jakarta. Di kesempatan ini Junaidi membawakan lagu Malam Biru. Sedangkan lagu Perfect Ed Sheeran dibawakan oleh Putra dan lagu Dia karya Sammy Simorangkir dibawakan oleh Yusuf. Bagaimana kah reaksi juri melihat penampilan para kontestan di batch ini? siapakah kontestan yang akan lolos menuju hotseat?

Setelah batch dua menujukkan performa terbaiknya, kini giliran batch tiga yang tak kalah mempesona. Kontestan dalam batch ini terdiri dari Yuliana Mega asal Bogor yang membawakan lagu Tak Ada Logika, Alif Eka asal Surabaya dengan lagu Tetap dalam Jiwa dan Ating Melinda asal Ambon yang membawakan lagu Flashlight Jessie J. Terdapat suatu drama yang dibuat oleh seorang kontestan dan salah satu hotseater dari tim boys. Nantikan keseruan drama tersebut di episode kelima The Next Girl/Boy Band Season 2.

Setelah batch tiga, kini giliran batch empat yang berkesempatan menunjukkan kelayakannya untuk menduduki posisi hotseater. Batch ini terdiri dari Ashari dari Padangsidimpuan dengan lagu Cinta Jangan Kau Pergi, M Rifqih asal Lombok dengan I’m Not The Only One Sam Smith dan Vikto Semar dari Poso membawakan lagu Imagination yang dipopularkan oleh Shawn Mendez. Salah satu kontestan di babak ini mampu memukau para juri.

Menutup acara ini, kontestan yang tergabung dalam batch lima pun melakukan hal yang sama dengan para kontestan sebelumnya. Tak mau kalah dengan kontestan sebelumnya, kontestan di batch ini pun menunjukkan penampilannya dengan maksimal. Batch ini terdiri dari Shonia Pratiwi asal Bandung yang membawakan lagu Terpukau, Putri Agita Milala asal Medan dengan lagu Salah karya Melly Goeslaw dan Yulindra Maynanda dengan membawakan lagu Issue Julia Michaels.

Siapakah kontestan yang berhasil menduduki posisi hotseat? Lalu siapakah para hotseaters yang terpaksa terlempar dari posisinya? Tetap saksikan The Next Boy/Girl Band di GTV.

