LOS ANGELES – Kim Kardashian mengaku geram kepada netizen. Dia mengaku, tak habis pikir dengan klaim netizen yang menyebut dirinya aneh karena mengunggah foto editan yang (sayangnya) gagal total.

Sekadar informasi, foto yang dikritik netizen itu adalah pose candid Kardashian saat tengah berjalan di area parkir. Ibu tiga anak tersebut, tampak mengenakan crop top taupe dan celana olahraga yang dipadukan dengan jaket oversize berwarna oranye, sandal jepit, dan kacamata hitam.

Sekilas, memang tak ada yang salah dengan foto itu. Namun Apabila ditelisik lebih lanjut, ada sejumlah kejanggalan pada foto itu. Netizen setidaknya menemukan empat kejanggalan dalam foto itu.

Baca juga: Kim Kardashian Geram Kanye West Kembali Jadi Guyonan Netizen

Pertama, pinggang Kim yang terlihat sedikit lebih ramping dibandingkan foto aslinya. Kedua, lengan baju sebelah kiri yang juga diklaim fans telah diedit untuk memberi kesan ramping.

Ketiga, latar foto yang dinilai diedit dengan efek mirror yang sangat buruk. Akibatnya, mobil hitam di belakang Kardashian terlihat melengkung dan seperti terjepit. Keempat, dinding sebelah kiri latar foto yang diedit dari warna merah pada foto asli menjadi putih pada unggahan Kardashian.

Merespons tudingan itu, Kardashian kemudian memberikan klarifikasi lewat blog pribadinya dengan judul Gagal Photoshop Apanya?. “Aku membaca sejumlah artikel di media daring yang menyatakan aku mengalami ‘kegagalan Photoshop’. Itu sangat mengelikan!” tulisnya mengawali blognya.

Bintang Keep Up with The Kardashian itu mengaku, hanya mengunggah ulang foto yang telah di-posting oleh salah satu penggemarnya di Instagram. Dia mengaku, hanya menambahkan filter pada foto tersebut.

“Fans itu sepertinya melakukan (teknik) mirror pada foto itu. Akibatnya, mobil di belakang ku terlihat penyek seperti itu. Kejadian ini sangat lucu menurutku!”

Baca juga: Kim Kardashian Perkenalkan Chicago West Lewat Instagram

‘Tragedi Photoshop’ seperti ini bukan yang pertama bagi Kardashian. Dia dan sang suami bahkan sempat menghabiskan waktu 4 hari hanya untuk mengedit foto pernikahan mereka sebelum memutuskan untuk mengunggahnya.

Sekitar 2 tahun lalu, Kardashian sempat dituding mengedit pinggangnya dalam video klip MILF milik Fergie. Merasa kesal, dia membalas komentar para hater dengan mengunggah video saat berada di lokasi syuting lewat Snapchat. Bersama video itu, dia menyelipkan tagar ‘PersetandenganPhotoshop’ dan ‘CorsetLife’.

(SIS)