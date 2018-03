SEOUL – Pascasukses My Golden Life, aktor Lee Tae Hwan tak sabar untuk memulai proyek baru. Fantagio Entertainment, selaku agensi sang aktor, mengakui, artisnya mendapatkan tawaran untuk bermain dalam What’s Wrong with Secretary Kim, belum lama ini.

Kabar baiknya, menurut agensi tersebut, aktor 23 tahun itu merespons dengan sangat positif tawaran tersebut.

Lee Tae Hwan memulai kariernya di industri hiburan Korea dengan debut sebagai grup aktor 5URPRISE bentukan Fantagio Entertainment, pada 2013. Grup tersebut terdiri dari Lee Tae Hwan, Seo Kang Joon, Gong Myung, Yoo Il, dan Kang Tae Oh.

Sebelum melambungkan namanya lewat peran Hyuk Sunwo dalam My Golden Life, Lee lebih dahulu bermain dalam sejumlah drama: King of High School, Pride and Prejudice, Splendid Politics, Please Come Back Mister, W, dan Father I’ll Take Care of You.

Selain Lee Tae Hwan, satu-satunya aktor yang memastikan diri bergabung dengan proyek itu adalah Park Seo Joon. Kabar bergabungnya aktor Fight for My Way itu dikonfirmasi Rumah Produksi Ben Factory, pada 28 Februari 2018.

“Park Seo Joon akan bergabung dengan proyek ini, sementara aktris Park Min Young masih mempertimbangkan tawaran kami,” ungkap rumah produksi tersebut kala itu.

Drama What’s Wrong with Secretary Kim merupakan proyek adaptasi dari novel Kimbiseoga Wae Geureolgga yang diterbitkan pada 3 April 2013. Sekitar tahun 2016, novel itu dipublikasikan kembali oleh Kim Young Mi dalam format webtoon.

Serial bergenre drama-romantis itu berkisah tentang Lee Young Joon (Park Seo Joon), generasi kedua chaebol (pewaris kekayaan) di Korea, yang terkenal perfeksional sekaligus narsis. Ia digambarkan memiliki tubuh tinggi, wajah tampan, dengan IQ cerdas.

Kesempurnaan fisik itu membuat Lee Young Joon susah untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya orang yang berusaha untuk mengerti keadaannya adalah Kim Mi So, sang sekretaris. Kedekatan keduanya, membuat Lee jatuh cinta kepada sekretaris Kim.

“Setelah bermain dalam Father I’ll Take Care of You, aku beristirahat selama 2 bulan. Aku traveling ke Pulau Jeju dengan manajerku dan bersenang-senang di sana,” katanya.

Namun di tengah kesenangan tersebut, Lee mengaku rindu kembali ke lokasi syuting. Hal serupa, menurutnya, kembali terjadi setelah merampungkan syuting My Golden Life.

“Aku menikmati liburanku ke Guam bersama tim My Golden Life. Aku rasa, sudah saatnya kembali bekerja. Apabila ada tawaran menarik dalam waktu dekat, aku rasa aku akan mengambil kesempatan itu,” katanya.

Sementara itu What’s Wrong with Secretary Kim dijadwalkan tayang di tvN pada Mei mendatang.

