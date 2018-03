SEOUL – Memeringati 20 tahun eksistensinya di industri musik K-Pop, boy band Shinhwa menggelar pesta ‘All Your Dreams’ di SK Olympic Handball Gymnasium, Seoul, pada 25 Maret 2018.

Kepada fans dan pewarta berita, personel Shinhwa mengungkapkan, momen tersulit mereka dan bagaimana mereka mengatasi hal tersebut. Shin Hye Sung mengungkapkan, lepas dari S.M Entertainment –agensi yang membentuk Shinhwa-, merupakan moment tersulit yang harus dilewati keenam personelnya.

Seperti diketahui, ketika kontrak mereka berakhir pada 2003 S.M Entertainment menawarkan kontrak baru. Sayang, kontrak baru itu mendepak satu personel Shinhwa, yaitu Dongwan. Hal itu ditolak keras personel Shinhwa, terutama sang leader, Eric Mun.

Mereka kemudian pindah ke Good Entertainment sambil menjalani persidangan terkait penggunaan label Shinhwa. Mereka kemudian memenangkan kasus itu dari SM Entertainment, pada 2003.

“Masa-masa itu terus terang membuat kami sedikit goyah. Tak sedikit grup yang memutuskan bubar di akhir kontrak mereka. Tapi kala itu, modal kami hanya tekad untuk selalu bersama. Jadi ke manapun kami pergi, kami akan selalu bersama. Itulah cara kami untuk melewati masa-masa sulit tersebut,” katanya.

Hal itu diamini oleh Lee Minwoo. “Aku pikir, kami mampu mengatasi hal itu karena kami bangga dan bahagia menjadi bagian dari Shinhwa,” katanya.

Eric, sang leader mengakui, ada saat-saat di mana mereka merasa terpuruk saat harus berpindah ke agensi baru. “Tak ada keraguan di hati kami. Shinhwa akan selalu berenam,” tegas bintang Another Miss Oh tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, “Menurutku, masa-masa paling menegangkan bagi Shinhwa adalah saat kami satu per satu menjalani wajib militer. Industri hiburan berkembang sangat pesat. Akankah penggemar bersedia menunggu kami? Tapi ternyata, mereka (fans) tetap di sana dan menunggu kami,” katanya.

Shinhwa memulai debut pada 24 Maret 1998 di bawah naungan S.M Entertainment. Sepanjang 2 dekade berkarier, mereka telah merilis sejumlah lagu hits, seperti T.O.P; Hey, Come On; Wild Eyes; Perfect Man; dan Brand New.

Untuk merayakan ulang tahun ke-20 mereka, Eric Mun, Lee Min Woo, Shin Hye Sung, Jin Jun, Kim Dong Wan, dan Andy Lee, akan merilis All Your Dreams secara online, pada 26 Maret 2018, pukul 24.00 KST atau sekitar 22.00 WIB.

