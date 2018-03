JAKARTA - Belum lama ini keluarga kecil Gading Marten terbang ke Melbourne, Australia untuk menyaksikan konser Bruno Mars. Tak lupa, dalam lawatannya ke Australia, Gading dan Gisel mengajak sang buah hati, Gempita Nora Marten. Namun sayang alih-alih bersenang-senang dalam konser tersebut, penyanyi 27 tahun itu malah kerepotan. Lantas apa yang membuat Gisel kerepotan?

Rupanya Gempi yang menyaksikan konser Bruno Mars justru ketakutan. Bukan takut dengan konser tersebut melainkan, takut dengan petasan yang disuguhkan. Alhasil, Gisel berkali-kali menenangkan Gempi hingga dirinya tak bisa menyaksikan konser sang pelantun That's What I Like secara penuh.

"Pengin (ajak nonton konser lagi) cuma entar kalau (Gempi) gedean kayaknya. Karena dia takut ama fireworks. Jadi agak repot kemarin aku di sana," kata Gisella Anastasia saat dijumpai di pembukaan Gulu-Gulu Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Menikmatinya 70 persen gara-gara harus nenangin dia tiap ada fireworks, nutupin telinganya," sambungnya.

Kendati demikian, istri dari Gading Marten ini mengaku tak kapok dengan mengajak si buah hati untuk menonton konser. Gisel malah menyebut itu sudah menjadi konsekuensinya mengajak sang anak.

"Enggak kapok. Pengalamannya seru juga. Cuma ya konsekuensinya namanya juga ngajak anak tiga tahun, dia kayaknya yang paling kecil deh di situ. Yang lain keknya 4 - 5 tahun udah bisa joget-joget," sambungnya.

Di sisi lain, Gisel baru saja melebarkan sayap dunia bisnis dalam bidang minuman. Menariknya dalam usaha bisnis tersebut, Gisel menggandeng sang buah hati Gempita.

"Jadi lagi opening outlet Gulu Gulu, ini cheesetea perpaduan antara teh dan keju di atasnya. Untuk diminum bareng-bareng gitu, cukup unik untuk di Indonesia," tutupnya.

(aln)