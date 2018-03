JAKARTA - Anak pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten yakni Gempita Nora Marten kian tenar. Ketenaran Gempi melebihi ayah dan ibunya saat ini. Hal itu dikarenakan Gisel kerap kali mengunggah video kelucuan Gempi pada media sosial.

Nyatanya Gisel yang juga dikenal sebagai penyanyi dan aktris mengakui bahwa sang anak lebih tenar ketimbang dirinya. Sampai suatu ketika istri dari Gading Marten ini sempat merasa sedih.

"Iya sih kadang-kadang sedih, kalau enggak ada anaknya, enggak jadi foto, enggak ada anaknya, enggak jadi wawancara," ucap Gisel saat dijumpai pembukaan Gulu-Gulu di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara

(Baca Juga: Warganet Alay Komentar Cerai, Franda Geram)

(Baca Juga: Meriahnya Dahsyatnya Festival RCTI di Surabaya)

Kendati demikian, sang pelantun Seluruh Nafas Ini juga bisa berbangga diri lantaran ketenaran Gempi. Terlebih ada orang-orang yang juga meminta foto bersamanya juga Gempi.

"Ya seneng sih sebenernya, enggak cape kan cuman kaya enggak ada nilainya," lanjutnya sembari tertawa.

Lebih lanjut, ketenaran Gempi memang membawa berkah, apalagi dengan banyaknya kontrak kerja untuk Gempi. Tapi dirinya tak bisa menampik bila sang anak tidak dalam suasana hati yang baik, bukan berarti dapat dipaksa.

"Bukan bad mood, tapi lebih ke beban aku sebagai tengah-tengah nih. Anaknya enggak boleh dipaksa. Jadi bebannya sebenarnya the one and only ada di aku ya," ujarnya.

Selain itu, jebolan Indonesian Idol ini menambahkan bahwa Gempi pun punya alasan-alasan tersendiri ketika sedang malas untuk beraktivitas. Bahkan Gisel mengakui bahwa alasan tersebut memang sudah diketahui olehnya.

"Iya dia suka alesan, luar biasa. 'huhu ngantuk' gitu, karena dia tahu kalau udah ngomong ngantuk, pasti enggak mungkin kami paksa. Tapi pas udah sampai sana, weh main gitu. Drama lah kaya emak bapaknya," pungkasnya.

(aln)