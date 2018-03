LOS ANGELES - Gal Gadot mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapat kesempatan memerankan tokoh utama dalam film super hero, Wonder Woman. Menurutnya, tokoh Wonder Woman bukan sekadar tokoh fiktif.



Seperti yang diungkapkan Gal Gadot melalui potongan komik Wonder Woman yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @galgadot.



"Wonder Woman, Amazon luar biasa bagi saya, selamat ulang tahun. Kau secantik Aphrodite, sebijak Athena, lebih cepat dari Hermes, dan lebih kuat dari Hercules. Semua dewa bersamamu. Kau bersama kami untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Terima kasih telah mengubah hidup saya dan untuk menginspirasi orang di dunia untuk menemukan kekuatan supernya sendiri," ungkap Gal Gadot.

Seperti diberitakan People, karakter Wonder Woman muncul di komik All Star edisi kedepalan pada 1 Oktober 1941 yang diciptakan oleh William Moulton dan Harry G Peter. Kemudian, karakter Wonder Woman ini muncul dalam film setelah digarap oleh Patty Jenkins. Padahal, ide pembuatan film ini sebenarnya sudah muncul sejak 1996 silam.



Gal Gadot yang telah memerankan sosok pahlawan super ini sejak membintangi film Batman vs Superman: Dawn of Justice pada 2016. Namun, kemunculan solonya sebagai Wonder Woman baru dirilis dalam film pada 2017 silam. Demikian seperti diberitakan Solopos.

