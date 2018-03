JAKARTA - Pasangan suami istri Samuel Zylgwyn dan Franda tengah menanti anak pertama. Usia kandungan Franda kini sudah 33 minggu dan waktu persalinannya tinggal menunggu hari.

Baca Juga: Franda Mengaku Grogi Jelang 7 Bulan Kehamilan



Di usia kandungan yang semakin dekat dengan persalinan, netizen pun mulai menebak jenis kelamin janin yang ada di rahim Franda. Ada yang mengira Samuel dan Franda akan mendapatkan anak berjenis kelamin perempuan, dan beberapa netizen pun optimis anak sulung pasangan tersebut berjenis kelamin laki-laki.

"Kayaknya cewek sih nih. Duh ikutan bahagia liatnya.. Semoga lancar ya! Selamat kak mue dan kak franda.. Sun jauh buat debaynya dr saya di surabaya :* @frandaaa87 @samuel_zylgwyn," tutur seorang netizen.

"100% cowok," tambah pemilik akun @afrindaalaraaf.

"Wajahnya mirip papanya bagian mulut...hihihiii...boy! 😘," tambah lainnya.

Komentar netizen tersebut ditulis di foto usg yang diunggah Franda di akun Instagram pribadinya. Padahal istri dari aktor bernama lahir Samuel Zylgwyn Heckenbucker tersebut tak menyebutkan tanda-tanda jenis kelamin sang anak.





Dalam caption yang ditulis, Franda mengungkapkan rasa syukur karena sang janin berada dalam kondisi sehat. Franda menikmati masa kehamilannya dengan bahagia seperti caption yang ditulis melalui akun @ frandaaa87 itu.

"Haii anak mommy yang hobinya manyun alias nyapruttt πŸ˜›πŸ˜š Emeessshh bangett mamanya ya Tuhan.. 😍," tulisnya di awal caption.

"Mulai sekarang mama bisa liat kmu lewat usg-nya 2 minggu sekali, yeaayy! Puji Tuhan semua baik2 ajaa ya nak.. anak pinter. Sama sekali ga pernah ngrepotin mamanya. Mamanya hamil bawaanya happyyy dan aktif banget, sampe kadang lupa kalo bawa watermelon kemana2 hahaha.. Walopun mamanya berat badannya ga naik terlalu banyak, tapi si bayi chubby ini udah genduutt..

Sehat2 terus ya sayaangg.. mommy loves you so much!!! 😘β™₯️ .#blessed #ThankYouJesus #33weekspregnant," sambung Franda.

Baca Juga: Usia Kandungan 7 Bulan, Franda Pamer Foto Bayi

Sementara itu, Samuel dan Franda resmi menikah pada 8 Agustus 2016. Sejoli tersebut melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata secara mewah yang hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat dan sahabat dekat.

(edi)