JAKARTA - Pertambahan usia Bunga Citra Lestari ke-35 pada Jumat 23 Maret 2018 dirayakan bersama sederet sahabat artis yang diunggah di sosial media pribadinya.

Ditemani Ashraf Sinclair suaminya, wanita yang akrab disapa BCL ini tampak bahagia saat menyambut hangat kedatangan para sahabatnya. Sebut saja Ari Lasso, Al Ghazali, Once, Reza Rahardian dan beberapa jebolan Indonesian Idol seperti Bianca Jodie dan Ghea.

Al Ghazali menjadi salah satu tamu undangan yang mengabadikan momen ulang tahun BCL di Instagram pribadinya. Ia juga diketahui sempat menyanyikan beberapa lagu bersama mantan personel Dewa 19 dalam acara tersebut.

"About last night Bersama penyanyi legendaris Indonesia Happy birthday @bclsinclair ๐ŸŽ‚," tulis Al di akun @alghazali7.

"@alghazali7 thank u for coming and singing on my birthday ya.. ๐Ÿ˜Šโค๏ธ@ari_lasso @oncemekel @alghazali7 ini ngalahin dewa reunion ๐Ÿ˜‚ , love u guys.. #legend," balas BCL di kolom komentar.

A post shared by Bunga Citra Lestari (@bclsinclair) on Mar 23, 2018 at 5:13am PDT

Beragam komentar lantas dituliskan netizen khususnya ucapan untuk pertambahan usia bintang film Sunny ini. Tak hanya itu, beberapa pengguna sosial media juga menganggap bahwa BCL memiliki wajah lebih muda dari pada usianya saat ini.

"HBD my idola. Selalu tersenyum dan awet muda selalu ya ka @bclsinclair," tulis netizen.

"Ga percaya kalo umur 35 masa ๐Ÿ˜‚," tambah lainnya.

Sementara itu, BCL juga mengunggah di Instagran Story pribadinya banyak kado yang diterima. Beberapa diantaranya berupa bunga, baju, dan barang-barang mewah lainnya.

(edi)