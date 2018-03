MUMBAI - Aamir Khan kembali dengan karya baru. Ia disebutkan akan tampil dalam film berjudul Mahabharata.

Dilansir Sindonews, Aamir Khan disebut-sebut akan memerankan sosok penting dalam film Mahabharata. Spekulasi ini telah beredar luas, utamanya pecinta film Bollywood.

Seperti dilansir Zeenews, menurut sebuah laporan, film Mahabharata akan diproduksi bersama oleh Mukesh Ambani. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai hal itu, termasuk memilih bintang utama untuk film epic tersebut.

Aamir sendiri tidak mau berspekulasi dengan kabar dirinya yang akan menjadi bintang. Actor senior ini tetap membisu tentang kemungkinan Mahabharata akan menjadi filmnya berikutnya.

Hanya saja, sang superstar sering secara tidak sengaja menunjukkan obsesinya pada film tersebut. Dia dilaporkan mengungkapkan kegemarannya untuk karakter Krisna dan Karna di Mahabharata.

Menurut sebuah laporan di After Hrs, Aamir telah menolak beberapa tawaran bagus demi fokus pada film Mahabharata. Sedikitnya dua film ditolaknya, yakni Rakesh Sharma dan Mogul.

Hey Alia! Have a great day and a wonderful year. Good health and happiness to you always. Love a.— Aamir Khan (@aamir_khan) 15 Maret 2018