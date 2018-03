JAKARTA - Yura Yunita sedang berbahagia. Selain mengeluarkan single terbaru berjudul Harus Bahagia, Yura juga bisa mewujudkan mimpi untuk tampil satu panggung bersama musisi legendaris luar negeri.

Mengidolakan sejak kecil, Yura akhirnya bisa berkolaborasi bareng David Foster dalam konser Hit Man: David Foster and Friends. Tambah bahagia, karena dalam konser itu, Yura membawakan Cinta dan Rahasia sambil diiringi oleh David Foster.

"Tentu sangat berkesan baik buat Yura. Ini satu kesempatan luar biasa diajak kolaborasi dengan David Foster and Friends, bukan hanya nyanyi lagu David tapi juga dia bawakan lagu original Yura gitu," jelas Yura.

Demi bisa mendapatkan kesempatan tampil bersama dengan David Foster, Yura pun harus membatalkan sejumlah penampilan di tempat lain. Tentu saja tawaran dengan tampil bersama David Foster lebih menggiurkan apalagi bisa mewujudkan mimpi sekaligus.

"Jadi karena emang spesial sekali rasanya yang ada di depan oke. Ini kesempatan luar biasa yang lain udah jadi ambil, tapi ambil jadwal ini di dua kota, Surabaya dan Solo bersama David Foster," jelasnya.

Tak hanya membawakan lagu Cinta dan Rahasia, Yura bersama dengan David Foster juga membawakan lagu Throught the Fire. Selain Yura, ada pula Sandhy Sondoro yang tampil di atas panggung. Personel Trio Lestari ini membawakan lagu You're The Inspiration dan When A Man Loves A Woman yang diiringi langsung oleh David Foster.

Dira Sugandi juga ambil bagian dalam konser yang dihelat di Dyandra Convention Surabaya itu. Konser yang terselenggara berkat kerjasama Rajawali Indonesia Communication dan PT. PP (Persero) Tbk sukses menghibur para pencinta musik.

