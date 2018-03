JAKARTA - Hotseater Team Boys dan Girls mengalami banyak perubahan di episode minggu ini. Sampai terbentuknya hotseater Team Girls secara lengkap, beberapa perubahan para peserta The Next Boy/Girl Band pun diungkap oleh judge.



Melly Goeslaw menjelaskan bahwa penurunan penampilan team girls terjadi dalam harmoni. Sedangkan power dalam bernyanyi dianggap Vidi sebagai hal penting untuk kembali dikuatkan.



"Menurut aku menurun dari minggu lalu. Harmoninya enggak ada. Lini yang bagus harus dieksplore, lebih ditonjolin lagi," ungkap Melly.



"Laumi, Irish, Licya oke, powernya sangat kuat. Inggid dance lemah. Dhea enggak kelihatan," sambung Vidi.

Hotseat team girls telah dihuni Laumi, Inggid, Irish, Licya, Dea, Hijrah, dan Salwa. Mereka membawakan lagu milik Dua Lipa berjudul New Rules di episode keempat pada Kamis 22 Maret 2018.



Edillion, peserta asal Jakarta menyanyikan lagu Roses milik The Chainsmokers lolos ke Hotseat menggantikan Dea. Ia dipuji Melly dan Vidi karena karakter suara yang berbeda.



"Bagus. Suara unik, lucu, dan dance bagus banget," kata Melly.



"Suaranya berkarakter. Tipis-tipis lucu," sambung Vidi.

Sementara itu Devi gagal di Tahap Live Singing usai menyanyikan lagu Kau Adalah milik Isyana Sarasvati. Eve sebagai coach dance melihat potensi besar dari Nava, Eddilion, dan Devi dan menyarakan judges untuk membattle dance ketiga kontestan itu.

