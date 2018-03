JAKARTA - Episode keempat ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band telah berlangsung pada Kamis, 22 Maret 2018 di GTV. Banyak hal yang terjadi di panggung dan membuat para juri memberikan beragam komentar.

Hal paling menohok adalah ketika kritikan pedas dilontarkan Denada dan Nino kepada TheBoys. Memiliki formasi lengkap, TheBoys justru dinilai belum bisa kompak antara menari dan bernyanyi.

Usai membawakan lagu berjudul Strip That Down yang dipopulerkan oleh Liam Payne, Denada langsung memberikan penilaian. Sadar betapa sulitnya menyatukan nyanyian dengan gerak tubuh, ibu satu orang anak tersebut menganggap bahwa penampilan TheBoys tidak bisa dinikmati sama sekali.



"Bernyanyi dan menari memang enggak gampang. Tapi kali ini kalian benar-benar enggak enjoy," ungkap Denada.



Hal senada juga disampaikan Nino sambil menyoroti salah satu personel TheBoys. Ia menyebut Adit perlu kembali meningkatkan kemampuan vokalnya karena kepiawaian dance telah dikuasai.



"Gue kasih kredit buat Adit. Dancenya ok tapi vocal harus ditingkatkan lagi," imbuh Nino.



Sekadar diketahui, hotseater Team Boys diisi oleh Ivan, Yehuda, Axl, Adith, Fauzan, Shandy, dan Husein. Beberapa nama seperti Andre, Jojo, dan Yohanes gagal di tahap yang berbeda.

Para judge memang lebih hati-hati dalam memberikan penilaian karena sempat kecolongan di episode sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Denada yang tak mau mengulang kesalahan pada episode minggu lalu.



"Gue sempat salah pas Rifqi. Gue ragu dia bisa ngeblend. Tapi dia bisa ternyata. Gue enggak mau ngulang kesalahan gue," pungkas Denada.

