JAKARTA - Penyanyi jebolan The Voice Kids dua tahun lalu, Jane Callista berhasil meraih gelar Grand Champion di Asia Pacific Arts Festival 2018 in Music Category yang digelar di Siem Reap, di Kamboja pada 7-10 Februari 2018.



Jane berhasil menjadi juara setelah menyisihkan wakil Malaysia, Goh Zhao Yi yang meraih 1st Runner Up dan wakil Kamboja Zhuang Zhi Yi yang meraih 2nd Runner Up.



"Tentunya saya bangga dengan prestasi ini, tapi bukan berarti berhenti sampai disini. Saya akan terus berkarya dan berprestasi," ujar Jane di Jakarta, baru-baru ini.

Diketahui Jane berhasil meraih juara setelah di hari sebelumnya meraih Gold with Distinction (nilai tertinggi) di bidang vokal. Jane yang kini genap berumur 10 tahun itu terpilih dari audisi multinasional yang diikuti oleh anak-anak berbagai bangsa di seluruh dunia yang digelar di Singapura dan melibatkan 700-an anak peserta audisi dengan juri para directors dari London West End langsung.



"Saya terpilih sebagai pemeran Marta Von Trapp, salah satu pemeran utama pada pagelaran drama musikal internasional ini. Audisinya sendiri sangat ketat dan dilakukan maraton selama tiga hari meliputi kemampuan akting, menyanyi dan menari," ceritanya.





Rencananya, penyanyi kelahiran 1 Januari 2008 ini akan meluncurkan album perdananya pada Juli mendatang. Ada tiga lagu karya Jane di album ini nantinya.



"Selebihnya ada ciptaan Bunda Rieka Roslan, Willy Aviantara dan Junio Fernandez serta Andrew Darmoko," pungkas Jane.

