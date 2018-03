LOS ANGELES - Kabar kandasnya hubungan asmara Liam Payne dan sang kekasih, Cheryl Tweedy, terjawab sudah. Ini bukan pertama kali keduanya digosipkan berpisah. Namun kali ini, mantan member One Direction itu memutuskan untuk meluruskan isu yang tak kunjung mereda tersebut. Melansir Pagesix, pelantun Strip That Down itu mengaku merasa geli dengan keberadaan rumor tersebut. Ia pun menjawab isu itu dengan sebuah pengandaian. “Bagaimana mungkin setelah satu menit menikah lalu kemudian (kami) memutuskan untuk putus?”

Payne mengaku, hubungannya dengan sang kekasih sama seperti pasangan pada umumnya. Mereka juga kerap mengalami perbedaan pendapat dan tak lepas dari masalah.

Namun dia menyakinkan, bahwa dirinya dan sang kekasih berusaha memperjuangkan hubungan yang telah mereka bangun sejak tahun 2015 itu.

“Seperti kalian tahu, kami juga memiliki perjuangan sendiri. Jadi tentu saja saya tidak akan duduk di sini dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pada dasarnya, sebuah hubungan harus melalui berbagai perbedaan dan itulah arti sebuah hubungan bagi saya.”



Penyanyi 24 tahun itu melanjutkan, "Tapi dengan kami menjalaninya bersama sebagai satu keluarga, menurut saya itu adalah hal yang paling penting."

Hubungan yang sudah terjalin selama 2 tahun itu dikabarkan kembali kandas untuk kedua kalinya. Bukan tanpa sebab, hal itu karena Liam Payne disebut-sebut mulai bersikap dingin terhadap Cheryl.

Keduanya disebut-sebut berusaha memperbaiki hubungan itu dengan tampil bersama dalam Brit Awards 2018, pada Februari silam.

Kesibukan Payne di dunia hiburan dikabarkan Pagesix membuat Cheryl kerap kali merasa kesal. Pasalnya, dia kerap ditinggal sendiri untuk mengurusi putra mereka. Seperti diketahui, Bear Gray Payne lahir pada Maret 2017.

Pemilihan nama yang tak biasa untuk sang anak sempat mendapatkan kritikan dari fans dan netizen. Banyak yang menganggap nama Bear (beruang) terdengar cukup unik. Namun tak sedikit yang beranggapan bahwa nama itu tak lazim untuk seorang bayi.

