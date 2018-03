SEOUL – Hanya 4 hari sejak memutuskan meninggalkan Yuko Company, aktris Gong Seung Yeon telah mendapatkan rumah baru. Aktris Are You Human Too tersebut dipastikan bergabung dengan BH Entertainment.

Dalam keterangannya, Gong mengungkapkan, harapan untuk bisa lebih unjuk gigi dalam berakting di bawah naungan BH Entertainment. “Aku ingin menjadi seorang aktris yang bisa dipandang oleh banyak orang,” katanya dalam siaran pers yang dirilis oleh BH Entertainment, pada Jumat (23/3/2018).

Menjadi aktris adalah sesuatu yang diinginkan kakak Jungyeon ‘TWICE’ itu setelah melepas impiannya menjadi idol. Dalam wawancaranya dengan Korea Herald, Gong mengaku, tak menyesal meninggalkan impiannya menjadi idol dan hijrah menjadi aktris.

“Aku menjadi trainee untuk waktu yang lama. Tapi aku tak punya bakat sebagai trainee. Aku tak bisa bernyanyi dan menari dengan baik. Aku bertahan (menjadi trainee) hanya karena aku bermimpi menjadi idol,” katanya.

Gong menambahkan, merasakan passion dalam dunia seni peran saat menerima pelatihan akting. “Tapi ketika harus latihan menari dan menyanyi aku menjadi stres. Saat itu aku sadar, akting bisa membuatku lebih nyaman,” imbuhnya.

Setelah meninggalkan S.M, Gong memulai debutnya dengan bermain dalam drama I Love Lee Tae Ri, pada 2012.

“Aku tak akan pernah lupa pengalaman pertamaku di lokasi syuting I Love Lee Tae Ri. Aku berdiri di set dan melihat staf bergerak aktif ke sana kemari. Aku sampai bergidik melihatnya,” kata Gong.

Selanjutnya, dia menjadi pendukung dalam beberapa drama, seperti Heard It Through the Grapevine dan Six Flying Dragons. Namun dia mulai mencuri perhatian ketika menjadi istri virtual Lee Jong Hyun ‘CNBLUE’ dalam We Got Married.

Saat ini, Gong telah menyelesaikan syuting drama terbarunya, Are You Human Too yang dijadwalkan tayang di tvN medio 2018. Dalam drama tersebut, dia berperan sebagai mantan atlet tarung bebas yang beralih profesi menjadi bodyguard.

“Sebelum syuting, aku selalu berolahraga untuk mendapatkan bentuk tubuh seorang atlet. Tapi aku kecewa karena hasilnya tak seperti yang aku inginkan,” imbuhnya.

Sekadar informasi, persiapan produksi Are You Human Too memerlukan waktu selama 2 tahun. Sebagai proyek pra-produksi, drama itu menghabiskan biaya sebesar USD9,2 juta.

“Penyuntingan untuk 18 episode itu sudah selesai dilakukan. Namun dengan semua penggunaan robot AI, kami akan menggunakan waktu yang tersisa untuk menghasilkan sinematografi yang apik,” kata tim produksi Are You Human Too.

(SIS)