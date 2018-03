JAKARTA - Bukan Syahrini namanya jika tidak membuat sensasi. Setelah mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berpose di pinggir jalan tol, kini unggahan baru Syahrini pun dikecam oleh para warganet.

Kali ini unggahan kontroversial Syahrini bertempat di Holocaust Memorial, Berlin, Jerman. Tempat bersejarah itu dikenal sebagai wilayah dimana pengunjung tidak boleh berfoto atau membuat video untuk menghormati korban holocaust.

“Foto bisa ya? Bagus yah? Ini tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu,” ucap Syahrini dengan suara manjanya.

Video sekaligus kalimat yang diutarakan Syahrini itu tak pelak membuat warganet geram. Ia dinilai tidak menghormati tempat bersejarah tersebut.

Setelah menyadari bahwa videonya tersebut menuai kecaman, Syahrini pun menghapus video itu dari Insta Storiesnya. Tapi, video tersebut sudah terlanjut tersebar di dunia maya.

Pemilik akun @riyanwahyudi mengunggah kembali video kontroversial Syahrini. Dalam unggahan tersebut, Riyan pun mengungkapkan kekecewaannya kepada pelantun lagu Sesuatu itu.

“Syahrini di Holocaust Memorial: Bagus yah, tempat Hitler bunuh bunuhan dulu. Kalian semua jangan seperti Syahrini. Jadilah sekaya dan sesukses dia, tapi jangan setidakberpendidikan ini," tulis akun twitter @riyanwahyudi.

Unggahan tersebut kemudian langsung dikomentari oleh para warganet. Sama seperti Riyan, warganet pun mencerca Syahrini habis-habisan.

“Gak ada habisnya ya nih incess, kmrn jalan tol, skrg 'bunuh-bunuhan' hadeuhhh,” tulis akun @fahraniee.

