JAKARTA - Wajah Jessica Iskandar memang kerap wara-wiri dilayar kaca, bahkan soal anak dan sang kakak, Erick Iskandar juga tak luput dari perhatian dunia hiburan Tanah Air. Bahkan seorang Jedar pun kerap mengunggah pose keakrabannya bersama sang anak, El Barack dan juga Erick Iskandar dalam akun media sosial.

Lantas apa jadinya bila Jedar mengunggah pose bersama sang ayah dan ibundanya?

Rupanya melalui akun instagram pribadinya @inijedar, pemain film Dealova ini mengungggah pose keakraban bersama ibunda dan ayahnya. Pasalnya seperti yang kita ketahui, Jedar memang terbilang jarang mengunggah sosok ibunda ataupun sang ayah ke dalam media sosial.

Lebih lanjut, warganet yang melihat unggahan tersebut lantas banyak yang berkomentar. Tak sedikit warganet yang dibuat kaget hingga menyoroti ibunda Jedar. Bahkan warganet pun memuji kecantikan dari ibunda Jedar yang diketahui bernama Wulandari itu.

"Mamany jedar cantik bgt ❀❀," tulis @naysimie.

" Cantikk banget mama @inijedar Sukses terus ya and jadi keluarga yang bahagia terus aminnπŸ™β€β€β€πŸ˜πŸ˜ and di lancarin rejekinya ya mama jedar love you @inijedar β€β€β€β€πŸ˜πŸ™πŸ™πŸ™πŸ‘πŸ‘πŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜˜πŸ˜˜," tulis @rahmawatii2911.

"Mamanya cantik kayak wong londho,baru x ini liat ortunya jessica," tulis @ana.furqon.

Sementara itu, dalam unggahan Jedar tampak dirinya yang tengah mengenakan pakaian hitam berada disamping sang ibunda yang diketahui mengenakan batik berwarna hijau. Dan El Barack juga tengah memberikan ekpresi bahagia ketika berada dalam pangkuan sang nenek.

Berbeda dengan Erick Iskandar yang berada tepat disamping sang ayahanda sembari membagikan ekpresi datar kearah kamera. Bisa dikatakan keluarga ini tampak membagikan kebahagiaan.

Tak lupa, Jedar pun menyematkan sebuah kalimat manis untuk kedua orang tuanya. Lalu apa kalimat manis yang ditulis oleh wanita kelahiran 29 Januari 1988 ini?

"Terima kasih mama dan papa ❀️ aku adalah dunia dimana kalian adalah langit yang selalu memelukku," tutup Jessica Iskandar.

