JAKARTA - Hubungan Nikita Willy dengan sang kekasih, Indra Priawan selalu mencuri perhatian netizen. Setelah foto yang dianggap sebagai pre weddingnya tersebar, kini kebersamaan keduanya juga menjadi hal menarik untuk dibahas netizen.



Salah satunya adalah saat Nikita Willy mengunggah foto mesranya bersama sang kekasih yang menikmati ice cream berdua. Kali ini pelukan Indra membuat netizen gagal fokus karena dianggap berada tepat di bagian sensitif wanita.



"Galfok sama tangannya si abang😄," tulis pemilik akun @shintamarliaa.



"Awasss... Kak. @nikitawillyofficial94 😱😱kak. @indpriw slah peluk kayanya deh 😅😅," tambah lainnya.

Dalam foto tersebut Nikita Willy bahagia menikmati ice cream berdua dengan sang kekasih. Dara berusia 23 tahun itu menuliskan betapa sukanya terhadap ice cream yang ada di genggamannya.



"The truth is - i don’t like to share my ice cream 🤭🤫," tulisnya dalam akun @nikitawillyofficial94.



Selain gagal fokus atas pose Nikita dengan sang kekasih, netizen ternyata terbawa perasaan alias baper pada kemesraan keduanya. Mereka berdoa agar Indra segera menikahi pemain sinetron kelahiran Jakarta itu.



"Semoga berjodoh...Amin," tutur netizen.



"Cieeeee😘😘😘😘😘ehem ka @indpriw and @nikitawillyofficial94 ??? Bikin aku baper," timpal lainnya.



Sementara itu Nikita Willy dan Indra belum berencana melanjutkan hubungan ke jenjang serius. Ia mengamini segala doa yang ditulis netizen atas kelanggengan hubungannya dengan kekasihnya itu.

"Enggak ada sih (rencana menikah). Doain aja yang terbaik. Tapi belum mau omongin itu," kata Nikita Willy saat dijumpai di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur pada Minggu 11 Maret 2018.



Lebih lanjut, Nikita Willy juga tak menampik bila dirinya kerap kali membaca komentar-komentar yang ditulis netizen di Instagram pribadinya. Hal yang menjadi alasan utamanya adalah lantaran rasa penasarannya apalagi foto-foto yang kerap kali dikirim oleh warganet terkait dirinya.



"Doyan baca komen. Aku suka penasaran aja sih mau tahu mereka tag atau kirim foto apa," pungkasnya.

